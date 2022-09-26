Имеет ли временное ограничение отсрочка от мобилизации

После начала полномасштабного наступления в Украине была объявлена всеобщая мобилизация по всей территории. Некоторые граждане имеют право на отсрочку от призыва, однако есть нюансы.

Оформить отсрочку от мобилизации могут определенные категории мужчин. Однако важно понимать, что отсрочка от призыва не выдается один раз и на всю жизнь.

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Какие временные ограничения отсрочки от мобилизации

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", продолжительность предоставления отсрочки зависит от условий, при которых она выдавалась.

Например, если у военнообязанного мужчины жена является лицом с инвалидностью, отсрочка будет действовать до тех пор, пока они состоят в браке. Или до окончания признания ее человеком с инвалидностью, если группа выдавалась временно.

Однако даже в таких ситуациях представители территориальных центров комплектации (бывшие военкоматы – 24 канал) могут регулярно вызывать военнообязанное лицо для уточнения информации.

Отсрочка от службы по состоянию здоровья

Если отсрочку военнообязанный получает из-за проблем со здоровьем, то ее нужно продлевать каждые 6 месяцев. То есть, каждые 6 месяцев нужно появляться в ТЦК и проходить повторную медицинскую комиссию.

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Напомним, адвокат Ростислав Кравец объяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, юрист Дарья Тарасенко сообщала, что повестку могут получить все военнообязанные, в том числе даже те, которые имеют отсрочку. Однако это не значит, что их сразу заберут в армию.

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