В ТЦК идти не придется: как подать заявку на отсрочку от мобилизации в Резерв+
В приложении Резерв+ запустили функцию получения отсрочки от мобилизации. Для этого не нужно идти в ТЦК, а заявку подать можно онлайн.
Как подать заявку на отсрочку в Резерв+ и кто ее может получить – сообщает 24 Канал.
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Кто может оформить отсрочку в Резерв+
Как ранее объясняла заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, функция в Резерв+ позволяет украинцам избежать длинных очередей в ТЦК и бумажной работы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это также положительно повлияет и на ТЦК, ведь сотрудники освободятся от дополнительной нагрузки.
Самое главное, что запуская онлайн-отсрочки, мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, которые помогают решать вопросы не в очередях, а за считанные минуты,
– подчеркнула Черногоренко.
Так, оформить отсрочку в Резерв+ могут военнообязанные:
- студенты, аспиранты, докторанты, которые получают образование в очередности,
- лица с инвалидностью, которые имеют действительное удостоверение о пенсии,
- многодетные родители, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей.
Как оформить отсрочку в Резерв+
Чтобы оформить отсрочку в Резерв+, сначала нужно авторизоваться в приложении и отправить заявку через меню.
Где найти пункт, чтобы подать заявку / Скриншот
Далее следует ответить на несколько вопросов, а после – система автоматически проверит, имеете ли вы право на отсрочку. После этого статус о предоставлении отсрочки будет отображаться в приложении.