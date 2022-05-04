Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что сейчас враг продолжает делать тоже самое, чем занимался в течение последних недель.

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Принимают неактуальные решения

Он подчеркнул, что сначала российские захватчики целенаправленно били по нашим нефтебазам, считая, что благодаря этому остановят украинскую армию, даже посевную. Словом, парализуют жизнь Украины.

Им это не удалось, поэтому теперь оккупанты взялись за железную дорогу. В этом случае, могу сказать лишь одно – очень хорошо, что они отстают в своих решениях на много недель,

– подчеркнул Денисенко.

"Паралича" не произошло

По словам Денисенко, сейчас оккупанты пытаются поразить нашу логистику и парализовать Укрзализныцю. Однако никакого паралича инфраструктуры так и не произошло.

"Так, есть задержки на некоторых направлениях, однако сейчас все оперативно восстанавливают. В то же время быстро строят маршруты, поэтому Укрзализныця продолжает работать", – подытожил Денисенко.

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