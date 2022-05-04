Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що зараз ворог продовжує робити теж саме, чим займався протягом останніх тижнів.
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Ухвалюють неактуальні рішення
Він наголосив, що спочатку російські загарбники цілеспрямовано били по наших нафтобазах, вважаючи, що завдяки цьому зупинять українську армію, навіть посівну. Словом, паралізують життя України.
Їм це не вдалося, тому тепер окупанти взялись до залізниці. У цьому випадку, можу сказати лише одне – дуже добре, що вони відстають у своїх рішеннях на багато тижнів,
– підкреслив Денисенко.
"Паралічу" не сталося
За словами Денисенка, зараз окупанти намагаються вразити нашу логістику та паралізувати Укрзалізницю. Однак жодного паралічу інфраструктури так і не сталося.
"Так, є затримки на деяких напрямках, однак зараз все оперативно відновлюють. Водночас швидко будують маршрути, тому Укрзалізниця продовжує працювати", – підсумував Денисенко.
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Масові ракетні удари по Україні 3 травня: головне
- Вчора, 3 травня, майже по всій території України почали лунати сирени повітряної тривоги. Уже біля 20:00 години почали з'являтись повідомлення про вибухи у різних містах країни. Зазначається, що їх чули у Вінниці, Львові, Києві, а також у Дніпропетровській, Закарпатській та Кіровоградській областях.
- В Укрзалізниці заявили, що значна частина ракетних ударів припала на їхню інфраструктуру. Через це там попередили про затримку руху потягів.
- Вчора росіяни вперше завдали ракетного удару на Закарпатті. Там снаряд влучив в одну із підстанцій біля вокзалу у Воловці Мукачівського району. Зазначається, що ракета пошкодила газопровід, тому без блакитного палива залишилось більше ніж пів сотні будинків.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракетних ударів завдали російські бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 із Каспійського регіону. Зазначається, що ракети пошкодили низку інфраструктурних об'єктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській та Закарпатській областях. Водночас російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській та Донецькій областях з іншої техніки.
- За їхньою інформацією, протиповітряна оборона протягом 3 травня збила 8 крилатих ракет ворога. Крім того, є дані стосовно ураження 7 російських безпілотників та авіаційної ракети.