Как Борис Джонсон вошел в историю Украины и почему его так полюбили украинцы

Борис Джонсон подал в отставку, поэтому вся сеть гудит прощанием с британским премьером. Похоже, украинцы полюбили его больше, чем большинство украинских политиков. Рассказываем, почему Джонсон пленил сердца украинцев.

Борис Джонсон стал первым лидером "большой семерки", посетившим Киев в начале полномасштабной войны. Тогда он подтвердил, что Великобритания будет помогать Украине всем, чем сможет и дала другим мировым лидерам четкий сигнал о том, как нужно действовать. Через 2 месяца он снова наведался в Киев и объявил о новом пакете военной поддержки.

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Джонсон верит в победу Украины

Британский премьер неоднократно подбадривал украинцев. Он уверен, что Украина обязательно победит и ни разу не озвучил противоположного. Более того, он сказал это даже 9 мая, в важный для москвы день.

Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободна, и суверенная Украина воскреснет снова,

– сказал Джонсон 9 мая.

В частности, Джонсон убежден, что Украина сможешь оттеснить оккупантов к границам, которые были 24 февраля.

Первый визит Джонсона в Киев: смотрите видео

Второй визит Джонсона в Киев: смотрите видео

Великобритания в лидерах поставок вооружения в Украину

Всего с начала полномасштабной войны Британия предоставила Украине военную помощь, среди которых ракеты и ПВО, почти на 2,5 миллиарда фунтов. В количестве оказанной военной помощи Британия уступает только США.

В скором времени Украина получит 10 британских самоходных артиллерийских установок и боеприпасы. Также в начале июня Великобритания объявила, что предоставит Украине ракетные системы M270, поражающие цели на расстоянии 80 километров с высокой точностью.

Борис Джонсон поддержал, что Украине нужно поставлять новое вооружение, в частности РСЗО. Он неоднократно призывал иностранных коллег не медлить и увеличивать поставки оружия в Украину.

Кроме того, Джонсон предложил подготовку для Вооруженных сил Украины в Великобритании. Учения смогут пройти тысячи украинских солдат. На сегодня на территории Великобритании совершенствуют навыки уже более тысячи военнослужащих.

Следует заметить, что правительство Джонсона начало поставлять в Украину современное оружие еще до начала полномасштабного вторжения. Когда план НАТО и Запада найти компромисс с москвой провалился, в январе Лондон отправил в Украину первый пакет вооружения, предоставив украинским воинам противотанковые ракеты NLAW.

Джонсон никогда не боялся угроз путина

Борис Джонсон никогда не велся на угрозы и манипуляции кремля. Он прямо говорил о том что договариваться с агрессором нет смысла, а какие-либо уступки кремля могут привести лишь к катастрофическим последствиям. Он призвал мировых лидеров не давить на Украину и соглашаться на невыгодные компромиссы с оккупантами.

Также Джонсон не боялся говорить о том что плохие мирные соглашения недолговечны. Как говорил британский премьер, "путин не воспринимает мирные переговоры серьезно – он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины".

Мы знаем, что путин не остановится на расчленении Украины… Он, возможно, не осознает этого, но его грандиозный замысел относительно Украины сошел с колеи… К сожалению, его неудачи не означают, что у него хватит мудрости отступить,

– подчеркнул Джонсон.

Также иногда он троллил российского президента. В частности, он назвал его токсичным и маскулинным.

Будь путин женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек,

– заявил Джонсон.

Кроме того, Джонсон достаточно харизматичен. Его "Слава Украине" и "Добрый день, everybody" стали всеукраинским мемом. Также для всех стало неожиданностью, что Борис Джонсон умеет читать на украинском языке.

После того как стало известно, что Евровидение-2023 в Украине проводить таки не будут, британский премьер все равно принял сторону Украины и сказал, что Киев или любой другой украинский безопасный город стал бы прекрасным местом для проведения песенного конкурса.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Пока наибольшим фаворитом на пост премьера среди консерваторов является министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который также поддерживает Украину в войне с россией. Скорее всего, избирательная гонка состоится уже этим летом, а нового премьера изберут до октября 2022 года. Кто им станет точно – покажут выборы.

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