Трасс – это второй Джонсон, но более резкий и жесткий, – международник

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс стремится закрепиться на своем посту, поэтому в дальнейшем будет действовать жестко. В том числе и во внешней политике, что положительно повлияет на британско-украинские отношения.

От нового премьера Украина может ожидать увеличения военной помощи и активизации усилий по противодействию российской агрессии. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета международной политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Эксперт отметил, что Лиз Трасс очень многое ссылается на уже бывшего премьера Бориса Джонсона и очень многое взяла от его политики.

Она последняя, кто стал частью его Кабинета министров и не призывала Джонсона уйти в отставку. Нам в Украине нужно ожидать "Джонсона номер 2", только более резкого и жесткого,

– объяснил специалист.

По его мнению, Трасс сегодня будет цель закрепиться во главе исполнительной власти, показав характер.

"Трасс нужно показать успеваемость, потому что ее выбирали 0,3% населения – это все зарегистрированные избиратели консервативной партии, которые могли голосовать. Сейчас она в Украине захочет показать свою силу и будет формировать свой образ "железной леди", – добавил Краев.

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Он убежден, что украинцы могут ожидать еще больше военной помощи от Британии, такого же медиа-внимания, которое было при Джонсоне, и более жестких действий против россиян.

"Именно Трасс инициировала уничтожение "Лондонграда" и разоблачение российских "грязных денег." Поэтому я относительно госпожи Трасс и начала ее карьеры как премьер-министра чувствую себя очень положительно", – резюмировал аналитик.

В Британии новый премьер: что известно

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра. Также он покинул пост лидера Консервативной партии. Вскоре на заявление Джонсона отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк заявил, что быть лидером означает называть российское зло злом, а также брать ответственность в самые тяжелые времена.

5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании. Трасс непреклонна в своих взглядах по поводу войны в Украине и неоднократно заявляла, что будет поддерживать украинский народ в противостоянии российской агрессии.

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

6 сентября королева Великобритании Елизавета II официально приняла отставку Бориса Джонсона и назначила на его место Лиз Трасс.

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