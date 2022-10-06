Возможна ли отставка Шойгу в ближайшие дни: ответ российского оппозиционера

Министра обороны России Сергея Шойгу могут отстранить от власти. Вероятно, его отставка состоится уже на этой неделе.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Шойгу могут оставить "свадебным генералом" без полномочий.

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Возможно, он будет считаться министром обороны, но реальные рычаги власти у него отнимут. Он ведь не оправдал доверия. Его "песенка спета",

– считает оппозиционер.

Любопытно, что прямой критики Шойгу со стороны пропагандистов раньше не наблюдалось. Однако, добавил Яковина, когда ругают армию – ругают непосредственно Шойгу. "Не Путина же они ругают, конечно, Шойгу", — подчеркнул он.

Отставка Шойгу: что известно