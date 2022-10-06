Возможна ли отставка Шойгу в ближайшие дни: ответ российского оппозиционера
6 октября 2022 , 12:22Читати новину українською
Министра обороны России Сергея Шойгу могут отстранить от власти. Вероятно, его отставка состоится уже на этой неделе.
Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Шойгу могут оставить "свадебным генералом" без полномочий.
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Возможно, он будет считаться министром обороны, но реальные рычаги власти у него отнимут. Он ведь не оправдал доверия. Его "песенка спета",
– считает оппозиционер.
Любопытно, что прямой критики Шойгу со стороны пропагандистов раньше не наблюдалось. Однако, добавил Яковина, когда ругают армию – ругают непосредственно Шойгу. "Не Путина же они ругают, конечно, Шойгу", — подчеркнул он.
Отставка Шойгу: что известно
- России не удалось "захватить Украину за 3 дня", так что теперь нужно обвинить кого-то в провале. В Кремле активно критикуют минобороны, а значит – Сергея Шойгу. В Институте изучения войны отмечают: это может свидетельствовать о том, что вскоре Шойгу "снесут" и сделают виновником во всех бедах. Скорее всего, Путин будет затягивать с приговором для министра столько, сколько сможет.
- Рамзан Кадыров публично подверг критике руководство России после разгрома российских войск в Лимане. Он вместе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным метит на место министра обороны Сергея Шойгу.
- Ранее в британской разведке сообщают, что российский министр обороны Сергей Шойгу сейчас отстранен от руководства. Путина о ходе войны информируют непосредственно оперативные командиры.