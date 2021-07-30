В "Слуге народа" говорят, что вопрос отставки Тарана не стоит

Министра обороны Андрея Тарана пока не будут увольнять с должности. Зато в парламенте работают над тем, чтобы разграничить полномочия руководства ВСУ и Минобороны.

Речь об увольнении Андрея Тарана пока не идет. По крайней мере такое мнение СМИ высказала народный депутат Ирина Верещук.

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Тарана пока не будут увольнять

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что не хочет комментировать "личностную составляющую" отношений Руслана Хомчака и Андрея Тарана.

В то же время она сообщила, что в Раде работают над законопроектом, который разграничит полномочия глав Минобороны и ВСУ. Об увольнении Тарана, по ее словам, речь пока не идет. Эту же информацию СМИ подтвердили и в Офисе президента.

Кадровые изменения в оборонке: главное

На этой неделе произошли важные изменения в руководстве Вооруженных сил Украины и ООС.

Новым главнокомандующим ВСУ 27 июля стал Валерий Залужный. На этом посту он сменил Руслана Хомчака.

Также Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, командующего ООС.

Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский видит не синергию между Министерством обороны и ВСУ, а конфликты. Поэтому и произошел ряд кадровых изменений.