Что мешает возвращению Джонсона на пост премьера Великобритании: эксперт назвал фаворита
Борис Джонсон не является фаворитом на то, чтобы стать премьером Великобритании. Ему мешает предыдущий опыт пребывания на этом посту, а значит, главным фаворитом гонки является соперник Лиз Трасс – Риши Сунак.
Такое мнение 24 канала высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, почему Лиз Трасс ушла в отставку и стоит ли украинцам волноваться.
Лиз Трасс ушла в отставку: могут ли вернуть Джонсона и как это повлияет на помощь Украине
Фаворит на кресло премьера – Риши Сунак
Божко рассказал, что фаворитом на кресло премьера является Риши Сунак. Британские букмекеры ставят на него. Что касается Бориса Джонсона – то, что он уже был премьером одновременно и помогает, и мешает ему. С одной стороны, он как бы опытный политик, а с другой – под давлением публичного скандала он уже вынужден был уйти в отставку. Его возвращение в должность может принести электоральные проблемы Консервативной партии.
И отставка Трасс, и в большей степени отставка Джонсона – это были реакции Консервативной партии на те негативные электоральные тренды, которые сейчас наблюдаются в Британии. Ключевые оппоненты консерваторов – лейбористы – имеют от 50% до 55% поддержки в Британии. Это высокая цифра. В то время как поддержка Консервативной партии снизилась до 19% - 20%,
– отметил глава Центра политических студий "Доктрина".
Правое крыло консерваторов потеряло поддержку
Он продолжил, что более 50% британцев негативно относятся к Брекзиту и являются сторонниками возвращения в Евросоюз. Поэтому и Трасс, и Джонсон, и вообще все правое антиевропейское крыло Консервативной партии потеряли поддержку, из-за кризисных явлений, которыми сопровождалось проведение Брекзита, а также наложившиеся во времени социально-экономические реалии, связанные с ковыдом и тому подобное.
"Я думаю, что на следующих выборах могут выиграть лейбористы с такой динамикой, с такими цифрами. Однако консерваторы еще сразятся за то, чтобы формировать то правительство, которое есть сейчас. Сейчас консерваторы однозначно не выступают за парламентские выборы в ближайшее время, потому что это им крайне невыгодно", — подчеркнул Божко.
Божко назвал фаворита на пост премьера Великобритании: смотрите видео
Политика фаворита
Глава Центра политических студий "Доктрина" добавил, если Сунак станет премьером, то стратегических изменений для Украины не будет. Объективно говоря, на отставки Джонсона и Трасса влияли внутренние проблемы. Позицию Британию по отношению к Украине никто не собирается подвергать жесткой ревизии. Она продиктована не только персональными предпочтениями Трасса и Джонсона. Это общепартийная позиция.
Она консенсусна и для министерства иностранных дел Великобритании, которое возглавляют консерваторы, и для британских силовиков, и для британских спецслужб. Наибольшей проблемой, сопровождающей отставки политических деятелей крупных стран Запада, в большинстве случаев является внутриполитическая, которая затем накладывает свой отпечаток на электоральную поддержку,
– подчеркнул он.
Новости Великобритании: последние события
- Борис Джонсон сам еще не комментировал свою позицию по поводу желания или нежелания вернуться на должность премьер-министра Великобритании. Однако он однозначно возвращается в страну, но вопрос, возглавит ли он снова Консервативную партию, остается.
- Великобритания переживает серьезный политический кризис, и Лиз Трасс подала в отставку, пробыв в должности премьер-министра всего полтора месяца. Радужные обещания, звучавшие в Британии перед Brexit, оказались нереалистичными.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке после того, как пробыла на этом посту всего 6 недель. Британию снова ждут изменения, однако для Украины это не несет радикальных рисков.