Трамп отреагировал на отставку Трюдо скандальным заявлением о "присоединении" Канады

Премьер Канады объявил об отставке. Президент Дональд Трамп повторил свое сенсационное предложение.

Еще в начале декабря будущий президент США сенсационно прокомментировал свою встречу с канадским премьером, заявив, что имел удовольствие поужинать с "губернатором величественного Штата Канада Джастином Трюдо", передает 24 Канал со ссылкой на People.

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Трамп высказался о "расширении" Штатов

В рождественском поздравлении Трамп снова вспомнил о идее включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, пообещав снизить налоги для канадцев.

На фоне сообщения об отставке Трюдо республиканец в очередной раз сделал сообщение в своей соцсети, где размечтался о присоединении Канады к Штатам. Он отметил, что, якобы, "многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом".

По словам политика, США больше не могут терпеть торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. По мнению Трампа, Джастин Трюдо это понимал, а потому ушел в отставку.

Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно ее окружают. В то же время, это была бы замечательная нация,

– написал Трамп.

К слову, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил желание достичь независимости от Дании. Это заявление прозвучало после того, как Трамп уже дважды предлагал купить остров.