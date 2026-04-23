Об этом бывший глава Службы безопасности Украины рассказал ТСН.ua.

Чем занимается Малюк?

Журналистка рассказала, что экс-глава СБУ Василий Малюк впервые публично рассказал о своей деятельности на премьере украинского фильма "Киллхаус". Там он сыграл самого себя в одном из эпизодов.

Малюк отверг вариант перехода в политику после отставки. Вместо этого он продолжает "заниматься войной", выполнять задачи Главнокомандующего ВСУ, замыкается на временно исполняющего обязанности СБУ Евгения Хмару и президента.

Моя жизнь и в дальнейшем наполнена организацией и проведением асимметричных ударов по Российской Федерации. Это и работа в море, и в воздухе, и во вражеских тылах,

– ответил экс-глава СБУ.

Он также отметил, что удары по нефтяной инфраструктуре России наносят врагу миллиардные убытки.

Кроме этого, Малюк рассказал, что работает над докторской диссертацией об использовании спецслужбами организованной преступной деятельности против госбезопасности Украины.

Что известно об увольнении Малюка?