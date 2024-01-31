Убивает мотивацию наших воинов, – майор ВСУ резко отреагировал на "увольнение" Залужного

Вечером 29 января в сети распространилась информация, что Владимир Зеленский якобы уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Подхватили так называемую новость не только телеграм-каналы, но и мировые СМИ.

Подобные сообщения не просто вносят раздор в общество, но и деморализуют военных на фронте. Подробнее о реакции на "увольнение" Залужного 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины Егор Чечеринда.

Читайте к теме Он отказался: в The Economist рассказали, какую должность Зеленский предложил Залужному

Врага нужно уничтожать извне, а не внутри

Уже несколько дней, начиная с 29 января, в ведущих западных изданиях, со ссылкой на "собственные источники" пишут о том, что Валерия Залужного действительно должны были отправить в отставку.

Мы должны прежде всего говорить об информационной гигиене и доверять только проверенным источникам информации. Мы не можем опираться на абстрактные анонимные источники. Подобные сообщения в медиа просто уничтожают мотивацию и деморализуют людей на фронте. Все усилия, которые должны быть направлены на борьбу с врагом, распыляются на эти общественные конфликты,

– отметил Егор Чечеринда.

Самое важное в подобных ситуациях помнить, кто является нашим настоящим и главным врагом. Это только Россия и ее граждане. Направлять усилия необходимо на борьбу именно с оккупантами, а не со своими же согражданами.

Особенно это касается призывов, которые звучали на фоне слухов об освобождении Залужного. Некоторые лица призывали украинцев выходить на Майдан.

"Это призывы к государственному перевороту и свержению государственного строя. Это просто неуместно, такого делать ни в коем случае нельзя. Все вопросы должны решаться в военных или государственных кабинетах, а не на улице. Уличные революции во время войны просто невозможны, потому что этим воспользуется враг", – подчеркнул майор ВСУ.

В России тем временем с удовольствием наблюдают за внутренними распрями Украины. В частности, пропагандистка Маргарита Симоньян сразу отреагировала на новости об "отставке" Залужного. Она потешалась: "Бардак на хуторе для нас полезен". Это все, что стоит понимать о том, как враг может воспользоваться расколом в обществе, поэтому нельзя поддаваться на провокации.

Западные СМИ пишут об "увольнении Залужного": что известно