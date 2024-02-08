В США и НАТО отреагировали на отставку Залужного
8 февраля президент Зеленский сообщил об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего. Официальные должностные лица США и НАТО ответили, что думают по этому поводу.
Сейчас на сайте Офиса Президента уже опубликованы официальные указы об отставке генерала Валерия Залужного с должности главкома и назначении на нее Александра Сырского.
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Что сказали официальные лица США и НАТО
У спикера Госдепа США Веданта Патела попросили озвучить позицию относительно решения президента Украины по замене Главнокомандующего.
Тот ответил довольно коротко. Пател назвал отставку Залужного суверенным решением руководства Украины и отказался давать какие-либо оценки этой ситуации.
Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это полностью право президента выбирать военное руководство страны.
Все, что я могу сказать, – что с точки зрения Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинскую армию,
– заявил советник.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже назвал указ об увольнении Залужного – "украинским решением". По его словам, НАТО не должно это как-то комментировать.
Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, что никакие изменения не коснутся отношений Украины с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддерживать – и это главное,
– заявил генсек Альянса.
Следует заметить, что в Вашингтоне давно уже высказали свою позицию по увольнению Залужного. Еще после 29 января, когда в СМИ начали распространяться сообщения о подготовке к замене украинского Главнокомандующего, в Белом доме отвечали, что это внутреннее дело Украины.
В частности, Салливан говорил, что правительство США не должно вмешиваться в этот вопрос. "Мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения", – отмечал он.
В то же время, издание The Washington Post написало, что Киев заранее предупредил Джо Байдена о намерении уволить Залужного. Как сообщают журналисты, в Белом доме отнеслись к этому решению нейтрально – они ни выступали за, но и не высказывались против.
Как считает WP, у Вашингтона была возможность попросить Зеленского пересмотреть решение о замене Главкома, но он не стал этого делать.
Отставка Залужного: что известно
- 8 февраля президент Зеленский сообщил о смене Главнокомандующего. Он поблагодарил Залужного за два года работы в борьбе с агрессором. Глава государства также попросил генерала остаться в его команде.
- Сам Залужный отметил, что имел серьезный и важный разговор с президентом. "Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", – прокомментировал генерал.
- Новым Главкомом Зеленский назначил Александра Сырского, который в ближайшие дни представит свою команду.
- Украинский лидер сообщил об обновлении руководства Вооруженных Сил. в котором нуждаются вызовы времени и войны в 2024 году. Он назвал фамилии военных, рассматриваемых на руководящие должности в армии.