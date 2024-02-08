В США и НАТО отреагировали на отставку Залужного

8 февраля президент Зеленский сообщил об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего. Официальные должностные лица США и НАТО ответили, что думают по этому поводу.

Сейчас на сайте Офиса Президента уже опубликованы официальные указы об отставке генерала Валерия Залужного с должности главкома и назначении на нее Александра Сырского.

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Что сказали официальные лица США и НАТО

У спикера Госдепа США Веданта Патела попросили озвучить позицию относительно решения президента Украины по замене Главнокомандующего.

Тот ответил довольно коротко. Пател назвал отставку Залужного суверенным решением руководства Украины и отказался давать какие-либо оценки этой ситуации.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это полностью право президента выбирать военное руководство страны.

Все, что я могу сказать, – что с точки зрения Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинскую армию,

– заявил советник.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже назвал указ об увольнении Залужного – "украинским решением". По его словам, НАТО не должно это как-то комментировать.

Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, что никакие изменения не коснутся отношений Украины с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддерживать – и это главное,

– заявил генсек Альянса.

Следует заметить, что в Вашингтоне давно уже высказали свою позицию по увольнению Залужного. Еще после 29 января, когда в СМИ начали распространяться сообщения о подготовке к замене украинского Главнокомандующего, в Белом доме отвечали, что это внутреннее дело Украины.

В частности, Салливан говорил, что правительство США не должно вмешиваться в этот вопрос. "Мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения", – отмечал он.

В то же время, издание The Washington Post написало, что Киев заранее предупредил Джо Байдена о намерении уволить Залужного. Как сообщают журналисты, в Белом доме отнеслись к этому решению нейтрально – они ни выступали за, но и не высказывались против.

Как считает WP, у Вашингтона была возможность попросить Зеленского пересмотреть решение о замене Главкома, но он не стал этого делать.

Отставка Залужного: что известно