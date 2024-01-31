Кто мог прийти на место Залужного в случае его отставки: The Economist назвал кандидатуры
Источник:The Economist
Вечером 29 января в Украине особенно остро начали ходить слухи об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего. В The Economist назвали двух топ-генералов, которые, вероятно, могли бы занять эту должность.
Однако по словам источников издания вопрос кто мог бы заменить Залужного открыто. Пока слухи об отставке остались лишь слухами и не подтвердились никакими заявлениями.
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Должность главнокомандующего
Журналисты издания The Economist со ссылкой на источники отмечают, что претендентами на должность Валерия Залужного называли двух генералов 58-летнего Александра Сырского и 38-летнего Кирилла Буданова.
Александр Сырский был мозгом обороны Киева и наступления в Харьковской области. Однако жесткие решения сделали его не слишком популярным среди военных. А Кирилл Буданов в свою очередь использует гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию. Ходят слухи, что он отказался занимать должность в последний момент.
Близкий соратник настаивает на том, что генерал Буданов не ориентировался на позицию генерала Залужного, но и не имел права отказываться от военной позиции,
– пишут журналисты.
Что говорят об отставке Залужного
- Слухи об "увольнении" Залужного одним из первых распространил бывший народный депутат Украины Борислав Береза вечером 29 января. Такие данные ему подтвердили якобы два источника. Впоследствии сообщений становилось все больше.
- Как пишут журналисты BBC ссылаясь на собственные источники, что в течение нескольких месяцев Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы отправить в отставку Валерия Залужного. Якобы именно 29 января обосновал это тем, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.
- В тот день якобы была встреча президента и главнокомандующего на которой Зеленский предложил Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны пишут в The Economist. Но сам главнокомандующий отказался.