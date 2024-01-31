Кто мог прийти на место Залужного в случае его отставки: The Economist назвал кандидатуры

Вечером 29 января в Украине особенно остро начали ходить слухи об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего. В The Economist назвали двух топ-генералов, которые, вероятно, могли бы занять эту должность.

Однако по словам источников издания вопрос кто мог бы заменить Залужного открыто. Пока слухи об отставке остались лишь слухами и не подтвердились никакими заявлениями.

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Должность главнокомандующего

Журналисты издания The Economist со ссылкой на источники отмечают, что претендентами на должность Валерия Залужного называли двух генералов 58-летнего Александра Сырского и 38-летнего Кирилла Буданова.

Александр Сырский был мозгом обороны Киева и наступления в Харьковской области. Однако жесткие решения сделали его не слишком популярным среди военных. А Кирилл Буданов в свою очередь использует гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию. Ходят слухи, что он отказался занимать должность в последний момент.

Близкий соратник настаивает на том, что генерал Буданов не ориентировался на позицию генерала Залужного, но и не имел права отказываться от военной позиции,

– пишут журналисты.

Что говорят об отставке Залужного

Слухи об "увольнении" Залужного одним из первых распространил бывший народный депутат Украины Борислав Береза вечером 29 января. Такие данные ему подтвердили якобы два источника. Впоследствии сообщений становилось все больше.

Как пишут журналисты BBC ссылаясь на собственные источники, что в течение нескольких месяцев Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы отправить в отставку Валерия Залужного. Якобы именно 29 января обосновал это тем, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.

В тот день якобы была встреча президента и главнокомандующего на которой Зеленский предложил Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны пишут в The Economist. Но сам главнокомандующий отказался.