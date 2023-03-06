Рано оценивать намерения Украины по Бахмуту, оборона стратегически прочна, – ISW

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. В то же время, распространяется немало слухов о том, что Вооруженные Силы намерены частично отойти из населенного пункта, однако аналитики убеждены, что об этом говорить рано.

В командовании украинской армии неоднократно отмечали, что наши воины продолжают держать оборону Бахмута и отступать не собираются. Вместе с тем в Институте изучения войны описали ситуацию на этом участке фронта и не подтвердили информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют город.

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Что значит разрушенный мост через Бахмутку

Эксперты предположили, что украинские военные все же могли отойти с определенных позиций на Востоке Бахмута, поскольку спутниковые снимки недавно засвидетельствовали, что железнодорожный мост через два берега реки, на которых стоит город, почти полностью разрушен. Однако подчеркнем, что официальной информации от Генштаба по этому поводу не было.

Вооруженные Силы, вероятно, совершают ограниченный тактическое отступление в Бахмуте, хотя еще рано оценивать намерения Украины по поводу полного выхода из города. Украинские силы могут отступать со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка,

– говорится в сообщении.

Также в Институте констатировали, что нет подтвержденных данных по захвату россиянами восточной, северной и южной части Бахмута 5 марта. Хотя и, конечно, Кремль бросает на этот участок фронта все свои военные мощи, в частности тысячи "элитных" бойцов ЧВК "Вагнера", однако путинским солдатам не удается добиться скорых и больших побед.

Россия теряет ресурсы

Эксперты убеждены, что украинская оборона Бахмута остается стратегически крепкой, ведь нашим воинам удается уничтожать личный состав и технику противника без значительных трат. Кроме того, аналитики отметили, что вряд ли ВСУ уйдут из населенного пункта и будут пытаться истощать силы России столько, сколько это будет возможно.

Стоит сказать, что ложной информации о Бахмуте в сети очень много. Скажем, российские пропагандисты вбрасывают фейки о том, что захватчикам удалось достичь немалых территориальных достижений на этом направлении. В Вооруженных Силах, конечно, иного мнения.

Украинский военнослужащий сообщил, что российские войска еще не пересекли реку Бахмутку. Также российские милблогеры заявили, что группа "Вагнера" отбросила украинские позиции в центр Бахмута,

– отметили в Институте по изучению войны.

Военные специалисты сказали, что даже если активные боевые действия перенесутся в центр Бахмута, то для россиян это не будет чем-то хорошим, ведь наступать в городах гораздо труднее, чем обороняться. Собственно, "городская война" может еще больше истощить силы противника, как это было во время боев за Северодонецк и Лисичанск. В этих городах, кстати, территориальные победы России в этой войне закончились.

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В заключение вспомним слова военного эксперта из Израиля Давида Гендельмана. Он констатировал, что командование Вооруженных Сил может принять решение об отступлении из населенного пункта только в крайнем случае – то есть, когда будет угроза окружения наших солдат.