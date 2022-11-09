Как оккупанты отводят войска от Херсона: пропагандисты опубликовали видео

В Херсонской области российские оккупанты отходят на правый берег Днепра. Прокремлевские пропагандисты опубликовали видео движения военных колонн правобережной группировки захватчиков.

Заметим, что вооруженным силам 9 ноября, вероятно, удалось повесить украинский флаг над Снигиревкой. Она расположена в 20 километрах от Херсона, сообщает 24 канал.

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Показали видео, как оккупанты отступают на левый берег

В ряде российских телеграм-каналов вечером 9 ноября появилось видео движения колонн российской техники.

Видео вечернего отвода российских военных колонн правобережной группировки в сторону переправ на Днепре,

– говорилось в подписи к ролику.

Смотрите видео, как россияне отступают на левый берег

Напомним, что командующий оккупационными войсками Владимир Суровикин заявил, что отступление как раз "ко времени", ведь захватчики больше не могут контролировать правый берег Днепра.

"Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра", – сказал Суровикин.

Сделать такое заявление приказал глава минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, решение об обороне на левом берегу Днепра – непростое. Однако Кремль вроде бы хочет сохранить жизнь своих военных.

В то же время в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что это может быть "спектаклем", ради которого даже убили коллаборанта Кирилла Стремусова.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что верить россиянам нельзя. У Украины есть свой план по освобождению региона, поэтому Кремлю не удастся манипулировать или врать об отступлении.

В свою очередь руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что захватчики заполняют информационное пространство такими сообщениями, чтобы:

подготовить оправдание на случай стремительного провала,

дезориентировать местное население и украинских защитников.

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