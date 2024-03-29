Куда делись фортификационные линии: Сырскому поставили вопрос ребром об отступлении из Авдеевки

Во время отступления украинских защитников из Авдеевки, звучала критика о том, что якобы не было подготовлено для них оборонительных рубежей заблаговременно. На это ответил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Приказ об выходе из Авдеевки в Генштабе объявили 17 февраля 2024 года. Через полтора месяца после этого, 29 марта, вышло интервью Сырского для украинской прессы. В нем ему задали острый вопрос: куда делись линии фортификации, на которые защитники должны были бы отойти из Авдеевки?

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Сырский ответил, "что произошло" с фортификационными линиями

Отвечая на вопрос, Главнокомандующий отметил, что основным является следующий факт: украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов неподалеку Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя.

Кроме того, по его словам, основная линия фортификационных сооружений оборудована и размещена значительно дальше, в глубине нашей обороны. Также сейчас идет подготовка мощных линий обороны почти на всех угрожающих направлениях.

Для руководства государства и Вооруженных Сил, для местных администраций и других учреждений возведение фортификационных линий и сооружений теперь является одним из приоритетов,

– добавил Сырский.

Генерал-полковник констатировал, что подготовленные укрепления сохраняют жизни наших воинов: "Строительство разветвленной системы инженерно-фортификационных сооружений – это не только задача инженерных подразделений Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и воинских частей".

Как заверил Главнокомандующий, к процессу возведения фортификационных сооружений также привлечены областные военные администрации и подразделения Государственной специальной службы транспорта. "Эта работа постоянно продолжается", – подытожил Сырский.

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