Куда делись фортификационные линии: Сырскому поставили вопрос ребром об отступлении из Авдеевки
Источник:Укринформ
Во время отступления украинских защитников из Авдеевки, звучала критика о том, что якобы не было подготовлено для них оборонительных рубежей заблаговременно. На это ответил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Приказ об выходе из Авдеевки в Генштабе объявили 17 февраля 2024 года. Через полтора месяца после этого, 29 марта, вышло интервью Сырского для украинской прессы. В нем ему задали острый вопрос: куда делись линии фортификации, на которые защитники должны были бы отойти из Авдеевки?
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Сырский ответил, "что произошло" с фортификационными линиями
Отвечая на вопрос, Главнокомандующий отметил, что основным является следующий факт: украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов неподалеку Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя.
Кроме того, по его словам, основная линия фортификационных сооружений оборудована и размещена значительно дальше, в глубине нашей обороны. Также сейчас идет подготовка мощных линий обороны почти на всех угрожающих направлениях.
Для руководства государства и Вооруженных Сил, для местных администраций и других учреждений возведение фортификационных линий и сооружений теперь является одним из приоритетов,
– добавил Сырский.
Генерал-полковник констатировал, что подготовленные укрепления сохраняют жизни наших воинов: "Строительство разветвленной системы инженерно-фортификационных сооружений – это не только задача инженерных подразделений Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и воинских частей".
Как заверил Главнокомандующий, к процессу возведения фортификационных сооружений также привлечены областные военные администрации и подразделения Государственной специальной службы транспорта. "Эта работа постоянно продолжается", – подытожил Сырский.
Что нужно знать о ситуации вокруг Авдеевки
- Авдеевка, стратегически важный город на Востоке Украины, была под контролем украинских сил с 2014 года, несмотря на постоянные атаки врага. Российские войска начали масштабное наступление на этот населенный пункт в Донецкой области 10 октября 2023 года, надеясь на его быстрый захват.
- Украинские защитники держали оборону, отражая многочисленные штурмы и сохраняя позиции в течение четырех месяцев. В то же время 17 февраля 2024 года, учитывая риск окружения, наши войска вышли из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский отмечали, что это решение приняли для сохранения жизней бойцов.
- Уже после отступления, в частности, газета The New York Times писала, хоть и за Авдеевкой подготовили траншеи, эти линии не имели дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить танки врага. Поэтому и, по мнению аналитиков, за неделю после операции россиянам удалось захватить три села к западу от Авдеевки.