Отсутствие успеха у врага в Северодонецке, отход на Бахмутском направлении: ситуация на фронте

Оккупанты продолжают наступать на Востоке с целью полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Однако на многих направлениях российские войска успеха не имели и несли большие потери.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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Он подчеркнул, что по ситуации на фронте заметно, что оккупанты не отказались от своей цели – продолжают наступать на Востоке, чтобы полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Несмотря на большие потери, российская армия не перестает вести интенсивные боевые действия.

Какая ситуация на разных направлениях фронта по состоянию на 9 июня

Оккупанты наступают на Северском направлении , хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют.

, хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют. На Луганском направлении враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец.

враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец. На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там оккупанты пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения.

враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там оккупанты пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения. На Славянском направлении российские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск.

российские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск. Задача российской армии – прорыв обороны ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью оцепления украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако успеха там оккупанты не имеют.

с целью оцепления украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако успеха там оккупанты не имеют. На Харьковском направлении враг в основном пытается удержать занятые позиции и нанести удары по украинским военным. Оккупанты хотят восстановить утраченное положение, но все их попытки – неудачны.

враг в основном пытается удержать занятые позиции и нанести удары по украинским военным. Оккупанты хотят восстановить утраченное положение, но все их попытки – неудачны. На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях враг обороняется и пытается удержать занятые рубежи, обстреливает позиции ВСУ. Захватчики хотят возобновить наступление, чтобы выйти на админграницы Запорожской области.

Противник рассматривает дальнейшие действия в случае взятия под полный контроль Херсонской области. В случае успеха Россия собирается захватить Николаев и подготовиться к наступлению на Одессу,

– объяснил Громов.

На Волынском, Житомирском, Киевском направлениях вдоль границы признаков формирования наступления противником не выявлено.

На Черниговском, Конотопском, Сумском направлениях тоже активных действий оккупанты не предпринимали. Россияне совершают минометные и авиаудары.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба добавил, что в акватории Черного и Азовского морей до сих пор находятся российские корабли, которые наносят удары по украинской территории.

К слову, Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте – тяжелая. Украина теряет ежедневно до сотни своих защитников, еще до 500 получают ранения. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.

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