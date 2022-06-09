Отсутствие успеха у врага в Северодонецке, отход на Бахмутском направлении: ситуация на фронте
Оккупанты продолжают наступать на Востоке с целью полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Однако на многих направлениях российские войска успеха не имели и несли большие потери.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
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Он подчеркнул, что по ситуации на фронте заметно, что оккупанты не отказались от своей цели – продолжают наступать на Востоке, чтобы полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Несмотря на большие потери, российская армия не перестает вести интенсивные боевые действия.
Какая ситуация на разных направлениях фронта по состоянию на 9 июня
- Оккупанты наступают на Северском направлении, хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют.
- На Луганском направлении враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец.
- На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там оккупанты пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения.
- На Славянском направлении российские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск.
- Задача российской армии – прорыв обороны ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью оцепления украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако успеха там оккупанты не имеют.
- На Харьковском направлении враг в основном пытается удержать занятые позиции и нанести удары по украинским военным. Оккупанты хотят восстановить утраченное положение, но все их попытки – неудачны.
- На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях враг обороняется и пытается удержать занятые рубежи, обстреливает позиции ВСУ. Захватчики хотят возобновить наступление, чтобы выйти на админграницы Запорожской области.
Противник рассматривает дальнейшие действия в случае взятия под полный контроль Херсонской области. В случае успеха Россия собирается захватить Николаев и подготовиться к наступлению на Одессу,
– объяснил Громов.
- На Волынском, Житомирском, Киевском направлениях вдоль границы признаков формирования наступления противником не выявлено.
- На Черниговском, Конотопском, Сумском направлениях тоже активных действий оккупанты не предпринимали. Россияне совершают минометные и авиаудары.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба добавил, что в акватории Черного и Азовского морей до сих пор находятся российские корабли, которые наносят удары по украинской территории.
К слову, Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте – тяжелая. Украина теряет ежедневно до сотни своих защитников, еще до 500 получают ранения. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.
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