Отвели войска и взорвали, – Костенко о подготовке россиян к террору на ГЭС

Украина шокирована террористическим актом окупантов на Каховской ГЭС. Все факты указывают на то, что подрыв дамбы готовился Россией заранее.

Об этом 24 Канала рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что не верил в возможность теракта на Каховской ГЭС, пока тот не произошол.

Читайте также "Оружие массового уничтожения и военное преступление": мир шокирован подрывом Каховской ГЭС

Как Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС

Костенко отметил, что незадолго до теракта россияне начали отводить свою технику на дальние рубежи и рыть новые окопы. Тогда казалось, что это обусловлено большими потерями окупантов от огня украинской артиллерии.

Напомним, что 30 сентября Путин объявил об аннексии Херсона. Однако незадолго после этого ВСУ вошли в Херсон. Уже тогда стало известно, что россияне заминировали Каховскую дамбу и готовы совершить теракт.

"Россия пробила очередное дно в этой войне. Было немыслимо, что они решатся на военное преступление техногенного характера", – вспоминает Костенко.

Нардеп считает действия русской армии сознательными: агрессор понимал, каковы последствия этой катастрофы.

"Оккупанты взорвали заминированную дамбу ради увеличения водного препятствия между двумя армиями. Им безразлично, что по этому поводу скажет мир и какова будет судьба гражданского населения", - убежден Костенко.

Роман Костенко о ситуации в Херсонской области после теракта: смотрите видео

Последствия теракта на Каховской ГЭС

Между тем, уровень воды в Херсоне уже увеличился на 5 метров и продолжает подниматься. Роман соглашается с экспертами, которые предполагают, что все последствия теракта мы сможем увидеть значительно позже.

Масштабы разрушений очевидны для каждого. Находясь в Херсоне, видишь, как течение несет дома, машины и мины. Страшно даже представить, что происходит на левом берегу, на который приходится основной удар стихии,

– рассказывает Костенко.

Что известно о теракте России на Каховской дамбе