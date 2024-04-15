США не заинтересованы в эскалации: убедил ли Байден Нетаньяху не бить по Ирану

Президент США Джозеф Байден убеждал премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. Однако несколько членов правительства Израиля имеют противоположное мнение. Это может нанести вред стране.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, отметив, что без поддержки США Израиль не сможет вести военные действия. Между тем есть один важный фактор, который указывает на то, что ответной атаки не будет.

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Никто не заинтересован в эскалации

Президент Джозеф Байден и США, по словам Мил-Мана, не заинтересованы сейчас в эскалации Израиля. Кроме этого, это не в интересах Израиля – создать ситуацию, в которой будет эскалация и военные действия против Ирана, ведь воевать на нескольких фронтах сложно.

Сейчас это не выгодно никому. Даже Иран заявил, что он делает эту атаку и все, если не будет ответа от Израиля,

– отметил бывший посол Израиля в России.

Однако в кабинете премьер-министра Израиля, по словам бывшего посла Израиля в России, есть "горячие головы", которые нуждаются в атаке и мести Ирана.

Эти люди не служили в армии, они даже не понимают, что это такое и рассказывают армии, как нужно действовать. Это вызывает не только удивление, а большое разочарование и злость у многих граждан Израиля. Я надеюсь, что Нетаньяху хватит политической воли не сделать глупостей,

– отметил Мил-Ман.

Позиция Байдена

Байден, по словам бывшего посла Израиля в России, четко сказал Нетаньяху, что, если Израиль будет атаковать, американцы не будут принимать в этом участия и не будут помогать Израилю.

Это серьезное предупреждение, несмотря на заявления в правительстве Израиля. Все прекрасно понимают, что без США невозможно продолжать любые действия против Ирана, поэтому, я думаю, что это их успокоит,

– прокомментировал Мил-Ман.

Реакции не будет

По словам бывшего посла Израиля в России, сегодня, 15 апреля, управление по делу тыла израильской армии объявило о том, что граждане могут возвращаться к своим ежедневным обязанностям, отменяют все меры безопасности, которые приняли до этого.

Это один из сигналов, что, вероятно, прямой военной реакции на действия Ирана не будет,

– добавил Мил-Ман.

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