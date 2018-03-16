Ответные меры не заставят себя долго ждать, – спикер Путина пригрозил Великобритании

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, меры Москвы на действия Лондона в связи с "делом Скрипаля" могут быть приняты в любую минуту.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает ТАСС.

"Можно ожидать в любую минуту", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

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Песков утверждает, что "все шаги, естественно, будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам страны".

При этом отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что на фоне инцидента в Солсбери в отношениях стран Запада и России надвигается новая холодная война, он отметил, что "вряд ли здесь стоит употреблять такие апокалиптические выражения".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.



15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Министр обороны Британии Гэйвин Уильямсон порекомендовал России "заткнуться и уйти", а не готовить меры на высылку российских дипломатов из Лондона.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.