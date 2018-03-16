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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Заходи у відповідь не змусять себе довго чекати, – речник Путіна пригрозив Великобританії

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Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков

За словами прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, заходи Москви на дії Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" можуть бути прийняті в будь-яку хвилину.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє ТАСС.

"Можна очікувати в будь-яку хвилину", – сказав представник Кремля, відповідаючи на питання журналістів.

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Пєсков переконує, що "всі кроки, природно, будуть добре обдуманими і будуть повністю відповідати інтересам країни".

При цьому відповідаючи на питання, чи не вважають у Кремлі, що на тлі інциденту в Солсбері в стосунках країн Заходу і Росії насувається нова холодна війна, він зазначив, що "навряд чи тут варто вживати такі апокаліптичні вираження".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів. Міністр оборони Британії Гейвін Вільямсон порекомендував Росії "заткнутися та піти геть", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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