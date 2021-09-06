Ответы будут в ближайшее время, – Монастырский о ДТП с участием Трухина

6 сентября 2021 , 11:36
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Источник:

Интерфакс-Украина

Денис Монастырский рассказал, что материалы дела о ДТП с участием Александра Трухина передали в ГБР. Именно это ведомство расследует дела, субъектами которых являются нардепы.

В Государственном бюро расследований уже начали искать возможных свидетелей резонансного ДТП. Очевидцев инцидента просят обратиться в ведомство.

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Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть,
– подчеркнул Монастырский.

Заметьте! "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что вопрос ДТП, очевидно, рассмотрят во время заседания фракции. Политик отметил: это произойдет, когда будут первые данные. В то же время будут рассматривать только факты, а не информацию из соцсети.

ДТП с нардепом Трухиным: главное

  • Скандальное ДТП произошло еще 23 августа.
  • СМИ сообщили, что именно нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин стал виновником ДТП. Участниками аварии стали сразу 3 автомобиля.
  • Пострадали 6 человек. В частности, руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
  • Трухин впоследствии признался, что действительно был на месте ДТП. Нардеп подчеркнул: он якобы максимально способствует расследованию инцидента. Также политик отметил, что пострадал во время аварии и лечится.
Автор: Мар'яна Бекало