Отвлекают внимание: где ждать главного удара россиян во время нового большого наступления

Россияне планируют до 9 мая выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. Также враг ведет подготовку к весенне-летнему наступлению.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, предположив, пойдут ли россияне на перемирие после пасхального так называемого прекращения огня. Также в ОСУВ "Хортица" заявили, что оккупанты продолжают штурмы на Покровском направлении и не оставляют попыток прорваться в Днепропетровскую область именно к 9 мая.

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Отвлекают внимание

Нарожный отметил, что перемирие или остановки на текущей линии соприкосновения со стороны России, как отмечали в Кремле, не стоит ожидать.

Так же информация о том, что оккупанты до 9 мая планируют дойти до Днепропетровщины также не может быть правдивой, потому что для этого врагу придется преодолеть огромное расстояние, но он увяз там, где находится уже более полугода и не имеет существенных успехов.

Это все отвлечение внимания, это месседжи для западной прессы, которые имеют очень далекое отношение к реальности,

– объяснил он.

Однако вопрос заключается в том, где именно начнется эта весенне-летняя кампания. Есть несколько различных сценариев.

Даже если россияне накопят огромное количество техники и людей, это сейчас не даст им большого преимущества. Потому что украинские силы уничтожают их бронированные колонны с большим количеством пехоты, и оккупанты не могут пройти оборону ВСУ.

Вероятнее всего, что это – отвлечение внимания от более реального направления наступления на Сумщину и на Харьковщину,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Россияне, по его словам, используют свое преимущество в личном составе и в технике и растягивают фронт. Поэтому им ударить по украинским позициям на Сумщине и Харьковщине более реально, чем продолжать наступление, которое они ведут уже полгода вблизи Покровска и Торецка.

В то же время нужно осторожно следить и держать в фокусе все возможные участки российского наступления.

Напомним, что украинские силы сорвали наступление россиян в Сумской области. Как отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оккупанты пытаются выбить Силы обороны с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины. Однако осуществить этот план не дают россиянам украинские защитники.