Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, припустивши, чи підуть росіяни на перемир'я після великоднього так званого припинення вогню. Також в ОСУВ "Хортиця" заявили, що окупанти продовжують штурми на Покровському напрямку та не полишають спроб прорватися до Дніпропетровської області саме до 9 травня.

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Відволікають увагу

Нарожний наголосив, що перемир'я чи зупинки на поточній лінії зіткнення з боку Росії, як наголошували у Кремлі, не варто очкувати.

Так само інформація про те, що окупанти до 9 травня планують дійти до Дніпропетровщини також не може бути правдивою. Тому що для цього ворогу доведеться подолати величезну відстань, але він загруз там, де перебуває вже понад пів року і не має суттєвих успіхів.

Це все відволікання уваги, це меседжі для західної преси, які мають дуже далеке відношення до реальності,

– пояснив він.

Проте питання полягає у тому, де саме розпочнеться ця весняно-літня кампанія. Є декілька різних сценаріїв.

Навіть, якщо росіяни накопичать величезну кількість техніки і людей, це зараз не надасть їм великої переваги. Тому що українські сили знищують їхні броньовані колони з великою кількістю піхоти, і окупанти не можуть пройти оборону ЗСУ.

Найімовірніше, що це – відволікання уваги від більш реального напрямку наступу на Сумщину і на Харківщину,

– підкреслив Павло Нарожний.

Росіяни, за його словами, використовують свою перевагу в особовому складі та в техніці і розтягують фронт. Тому їм вдарити по українських позиціях на Сумщині та Харківщині більш реально, ніж продовжувати наступ, який вони ведуть уже пів року поблизу Покровська та Торецька.

Водночас потрібно обережно стежити та тримати в фокусі всі можливі ділянки російського наступу.

Нагадаємо, що українські сили зірвали наступ росіян у Сумській області. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, окупанти намагаються вибити Сили оборони з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Проте здійснити цей план не дають росіянам українські захисники.