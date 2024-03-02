Ожидаем подтверждения: Воздушные силы атаковали вражеские Су-34 и Су-35
2 марта 2024, 17:12Читати новину українською
Источник:Николай Олещук
Россиянам становится все труднее летать в украинском небе. Россия могла потерять еще 2 самолета.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук написал в своих соцсетях, что 2 марта состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. В ВС ВСУ ожидают подтверждения желаемого результата.
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