Ожидаем реакцию от Байдена, – Зеленский о плане трансформации Украины
Источник:телеканал "Дом"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает реакции от американского лидера Джо Байдена. В частности ответы его администрации.
Речь идет об оборонном секторе программы трансформации. Офис Президента ожидает приезда делегации из США с министром обороны.
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У Зеленского важные встречи в Нью-Йорке
По словам Зеленского, соответствующую встречу организуют не на один день в Украине. Именно там решат часть плана трансформации.
Мы ожидаем реакцию от администрации Байдена,
– подчеркнул президент Украины.
Также он отметил, что в Нью-Йорке может состояться несколько встреч, которые являются важными для Украины. Зеленский считает, что окончательный результат – это когда слова превращаются не просто в контракты, а в конкретные действия.Напомним! Президент Украины 20 сентября прибыл в США на сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Также в Нью-Йорке он почтил память погибших в терактах 11 сентября.
Сигналы ракетной поддержки Украины
Кроме этого, президент отметил сигналы ракетной поддержки для нашего государства. "Насчет "Железного купола" еще рано говорить. Но вы слышали сигналы от США", – добавил Зеленский.
Что такое План трансформации Украины
- В Вашингтоне 1 сентября Владимир Зеленский представил План трансформации Украины и рассказал, какой видит нашу страну через несколько лет.
- Украинский лидер предложил определенные шаги президенту США во время визита в Вашингтон.
- По словам президента, в приоритете – верховенство права и правосудия.
- Согласно плану, государство должно быть форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба.