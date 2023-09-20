Во Львовской области 16-летнюю девушку насмерть сбил неизвестный поезд
Источник:Полиция Львовской области
Во Львовской области возле колеи обнаружили тело 16-летней студентки. К сожалению, ее переехал поезд.
Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Сколько времени ее тело лежало возле колеи, пока не сообщается.
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Какой поезд сбил студентку – неизвестно
18 сентября, около 8:00 в полицию поступило сообщение, что на перегоне в селе Ожидов Золочевского района обнаружено тело девушки.
Полиция Львовской области сообщила, что тело с травмами, характерными для наезда поезда, нашли недалеко от железнодорожного пути. Погибшая была студенткой второго курса одного из львовских вузов.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции №2 Золочевского районного отдела полиции. Правоохранители обнаружили возле железнодорожного пути тело девушки с травмами, характерными для наезда поезда. Личность погибшей, 16-летней жительницы села Ожидов, студентки второго курса одного из львовских вузов, установлена,
– говорится в сообщении.
Девушку сбил неустановленный поезд. Следователи проводят расследование и открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
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