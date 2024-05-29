Ожоги более 50%: в больнице скончался раненый после удара по "Эпицентру"

В результате атаки россиян по "Эпицентру" в Харькове в больнице скончался 40-летний мужчина. У него было 50% ожогов тела.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил трагическую новость утром 29 мая. К сожалению, количество жертв растет с момента атаки, то есть с вечера 25 мая. На месте атаки россиян в Харькове все еще продолжаются поисковые работы и идентификация тел погибших.

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Что известно о 40-летнем мужчине

К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру". Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем достигали 50%,

– сообщил чиновник.

Он выразил соболезнования семье и близким.

Трагический удар россиян по гипермаркету в Харькове

25 мая в результате вечернего удара россиян двумя управляемыми авиабомбами (КАБ) по помещению "Эпицентра" в Харькове погибли и ранились люди. Ведь пожар после удара охватил 15 тысяч квадратных метров.

В помещении на тот момент находилось ориентировочно 200 человек. Из них 20 – в самом эпицентре взрыва.

Трагедия унесла жизни мамы с 12-летней дочерью, 17-летнего парня и 38-летнего работника "Эпицентра", ДНК-тест для идентификации тела которого сдавал его 8-летний сын.

В общем количество погибших увеличилось до 19 человек, вероятно, раненых – 48. Ранее говорили о 18 погибших – 12 работников гипермаркета и 4 посетителей.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье погибшего мужчины.

Начальник Следственного управления обратился ко всем, кто ищет своих родных и предоставил образцы ДНК для опознания, с просьбой обращаться за дополнительной информацией о результатах исследований по номеру: