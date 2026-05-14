Супругов госпитализировали с термическими ожогами. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Что известно о трагическом случае на Ровенщине?

Происшествие произошло 12 мая на территории частного хозяйства. По предварительным данным, 35-летняя женщина и 45-летний мужчина работали во дворе, после чего в гараже начали заправлять бензокосу горючим. В момент переливания бензина женщина курила сигарету, искра от которой попала на топливо и вызвала мгновенное возгорание.

В результате вспышки мужчина получил ожоги рук и ног, а женщина – около 80% ожогов тела. Обоих пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение Ровенской областной больницы.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как обращаться с бензином, чтобы избежать несчастных случаев?

Во время работы с бензином категорически нельзя курить или использовать открытый огонь вблизи горючего. Пары бензина быстро воспламеняются даже от маленькой искры, поэтому опасно курить возле канистр, бензокос, авто или на АЗС.

Хранить бензин нужно только в специальных плотно закрытых канистрах в проветриваемых местах подальше от солнца и жилых помещений. Во время заправки важно выключать двигатель, избегать проливания горючего и не вдыхать испарения.

В случае возгорания бензина его нельзя тушить водой – для этого используют порошковые огнетушители, сухой песок или плотную ткань.

Что известно о других трагических случаях, которые случились в Украине?

В Украине за последние дни произошло сразу несколько резонансных инцидентов с применением оружия и взрывчатки. В Одесской области в селе Байбузовка мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК, которые остановили его для проверки документов. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один опасный случай произошел 10 мая в центре Ахтырки Сумской области, где прямо посреди улицы взорвалась граната. По словам очевидцев, перед взрывом мужчина угрожал посетителям одного из заведений, после чего подорвался на гранате.

Также инцидент со стрельбой произошел в Черкассах 9 мая. Там мужчина открыл огонь по детям после конфликта из-за сорванной сирени возле частного дома. Сейчас полиция устанавливает личность стрелка и выясняет все обстоятельства происшествия.