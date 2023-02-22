Можно ли потерять работу, если тебя мобилизовали в ВСУ

С начала широкомасштабной войны в Украине объявили всеобщую военную мобилизацию. У некоторых людей до сих пор есть опасения, что призыв в армию означает потерю основной работы.

Заметим, что особенно сейчас следует быть очень осмотрительными, ведь россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине, распространяя фейки. В частности, 24 Канал решил разобраться, правдивы ли сообщения о том, что начало прохождения службы в Вооруженных Силах означает потерю работы.

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Сохраняется ли рабочее место, когда человек уходит в армию

Согласно действующему законодательству, прохождение срочной службы не лишает граждан основного места работы. Собственно, пока человек на фронте или служит в армии, рабочее место за ним сохраняется.

Неважно, мобилизовали ли вас и отправили в ВСУ, или вы по собственной инициативе заключили контракт на прохождение службы, рабочее место за вами сохраняется.

Однако следует также к этой теме вспомнить определенные изменения в закон о труде, принятые Верховной Радой в июле 2022 года. Согласно им работодатель не обязан выплачивать работнику его среднюю заработную плату, когда он проходит службу.

Мобилизация и вручение повесток: что нужно знать

Если вам вручили повестку, значит, что вы в ближайшее время должны явиться в территориальный центр комплектации (ТЦК). Конечно, вы можете этого не сделать, однако это чревато административной или даже уголовной ответственностью.

Кроме того, заметим, что существуют 4 вида повесток и вручение только определенных типов документов означает отправку человека в зону боевых действий. Собственно, есть повестки, которые обязывают человека пройти медицинскую комиссию и явиться в ТЦК для обновления данных.

В то же время, важно помнить, что существует процедура бронирования работников предприятий от прохождения военной службы или мобилизации на фронт. Однако можно применить эту процедуру только к определенному перечню профессий. О нем мы писали в этом материале.



Опровержение фейков по вручению повесток / Картинка 24 Канала