Зауважимо, що особливо зараз слід бути дуже обачними, адже росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні, поширюючи фейки. Зокрема, 24 Канал вирішив розібратися, чи правдивими є повідомлення про те, що початок проходження служби в Збройних Силах означає втрату роботи.

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Чи зберігається робоче місце, коли людина йде в армію

Згідно з чинним законодавством, проходження строкової служби не позбавляє громадян основного місця роботи. Власне, доки людина на фронті чи служить в армії, робоче місце за нею зберігається.

Зверніть увагу! Неважливо, чи вас мобілізували та відправили в ЗСУ, чи ви з власної ініціативи уклали контракт на проходження служби, робоче місце за вами зберігається.

Однак варто також до цієї теми згадати певні зміни до закону про працю, які ухвалила Верховна Рада у липні 2022 року. Згідно з ними, роботодавець не зобов'язаний виплачувати працівнику його середню заробітну плату, коли він проходить службу.

Мобілізація та вручення повісток: що потрібно знати

Якщо вам вручили повістку, це означає, що ви найближчим часом повинні з'явитися в територіальний центр комплектації (ТЦК). Звісно, ви можете цього не зробити, проте це загрожує адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю.

Окрім того, зауважимо, що існують 4 види повісток та вручення лише певних типів документів означає відправлення людини в зону бойових дій. Власне, також є повістки, які зобов'язують людину пройти медичну комісію та з'явитися в ТЦК для оновлення даних.

Водночас важливо пам'ятати, що існує процедура бронювання працівників підприємств від проходження військової служби або мобілізації на фронт. Однак можна застосувати цю процедуру лише щодо певного, чітко визначеного переліку професій. Про нього ми писали в цьому матеріалі.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу