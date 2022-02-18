Пацан сказал, пацан сделал, – Лавров в стиле гопника ответил Западу на "гарантии безопасности"
Глава российского МИД призвал Запад продолжить обсуждение "гарантий безопасности". Как дал понять Сергей Лавров, он хочет, чтобы все было "по понятиям".
Об этом он говорил в интервью в эфире одного из пропагандистских каналов государства-агрессора. Министр цинично делал вид, что Россия хочет, "чтобы все было честно".
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Лавров: "У нас есть понятие"
Комментируя диалог по "гарантиям безопасности" российский чиновник высказывался отнюдь в дипломатическом стиле. Он призвал США и НАТО делать все "по понятиям".
Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне,
– сказал Лавров.
Почему жалуются в Москве
Еще в декабре 2021 года Россия опубликовала перечень так называемых "гарантий безопасности", которых требует у Запада. В нем содержались наглые и фактически нереальные требования. Например, по нерасширению НАТО на Восток. Таким образом Кремль хочет юридических обязательств, что Украина никогда не станет членом Альянса.
США, конечно, не согласились с требованиями Кремля. Однако прислали в Москву письмо в письменной форме, чтобы показать, что заинтересованы в диалоге. Впрочем, Россия прогнозируемо осталась недовольной. Там раскритиковали реакцию Вашингтона.
"Мы заинтересованы в том, чтобы подробнее объяснить коллегам в США и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", – нагло заявил Лавров.Обратите внимание! Москва фактически прибегла к угрозам, отвечая Западу. Там заговорили о "мерах военно-технического характера" в случае невыполнения ее требований.
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