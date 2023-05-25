Все идет по плану: российские пилоты "потеряли" авиабомбу под Белгородом

В России авиационный снаряд чуть не свалился на жилые дома. Очевидно он предназначался для нанесения ударов по Украине, но как и множество других бомб, которые в последнее время сбрасывает авиация захватчиков, оказался в поле.

Снаряд упал близко к жилым домам. Российские пилоты "потеряли" его в 23 километрах от украинской границы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Где именно упала авиабомба

Снаряд был найден в поле возле села Калинино. Бомба упала в 300 метрах от жилых домов на улице Зеленой.

Авиабомбу обнаружили вечером 24 мая. Окруженная территория находится под охраной.

Что это была за бомба

Это была авиационная бомба ФАБ-500. При падении она не разорвалась. Ее должны обезвредить взрывотехники и саперы в ближайшее время.



Такими снарядами россияне уже бомбили территорию Украины в 2023 году. Модифицированная авиабомба может двигаться на расстояние до 40 км.

Как отреагировала украинская сторона

Активист и волонтер Сергей Стерненко в своем блоге высказался по поводу падения бомбы у окупантов. Он лаконично пересказал новость и прокомментировал ее в иронической манере.

Блогер назвал Белгородскую область "БНР" и предложил создать на ее территории буферную зону. Также он призвал "освободить" этот регион.

Однозначно, БНР нуждается в освобождении и дальнейшем создании буферной зоны, чтобы российские пилоты прекратили бомбить молодую республику,

– написал Стерненко.

Больше новостей о "хлопках" на Белгородщине

В самом Белгороде тоже падали авиабомбы. Одна из них упала 20 апреля. После ее падения на улице Ватунина появилась огромная пропасть. Из-за ударной волны один из припаркованных автомобилей оказался на крыше магазина.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом прокомментировал реакцию самих россиян на этот инцидент. Он объяснил, почему жители России не возмущаются, когда над их домами летают военные самолеты и сбрасывают рядом с ними снаряды.

К слову, эта бомба оказалась без предохранителя. Это свидетельствует о том, что пилот готовился сбрасывать ее на цель. Но россияне вопреки фактам все равно назвали этот инцидент "внештатным схождением авиационного боеприпаса".

, это уже 4 по счету бомба, которую сбросила Россия на собственной территории.