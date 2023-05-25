Снаряд впав близько до житлових будинків. Російські пілоти "загубили" його за 23 кілометри від українського кордону. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Де саме впала авіабомба

Снаряд знайшли у полі біля села Калініно. Бомба впала за 300 метрів від житлових будинків на вулиці Зеленій.

Авіабомбу знайшли ввечері 24 травня. Наразі оточена територія перебуває під охороною.

Що то була за бомба

Це була авіаційна бомба ФАБ-500. При падінні вона не розірвалася. Її мають знешкодити вибухотехніки та сапери найближчим часом.



Такими снарядами росіяни вже бомбили територію України у 2023 році. Модифікована авіабомба може рухатись на відстань до 40 кілометрів.

Як відреагувала українська сторона

Активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму блозі висловився щодо падіння бомби в окупантів. Він лаконічно переказав новину та прокоментував її в іронічній манері.

Блогер назвав Бєлгородську область "БНР" та запропонував створити на її території буферну зону. Також він закликав "звільнити" цей регіон.

Однозначно, БНР потребує звільнення та подальшого створення буферної зони, щоб російські пілоти припинили бомбити молоду республіку,

– написав Стерненко.

До слова, це вже 4 за рахунком бомба, яку скинула Росія на власній території.

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