Атака на Полтавщину: вражеский БпЛА повредил дома в Лубенском районе

В Лубенском районе Полтавщины в результате падения БПЛА "Герань-2" повреждены пять домов. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА. В Лубенском районе Полтавской области в результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата "Герань-2" на открытую территорию произошло частичное повреждение пяти частных домов и забора.

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Вражеский БпЛА атаковал Лубенщину

Согласно информации от местных властей, обошлось без пострадавших. После инцидента на место происшествия прибыла специализированная группа специалистов-идентификаторов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые работают над определением точных последствий падения БпЛА.

Полтавщина атакована / Фото Полтавька ОВА

Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано, однако местные жители почувствовали серьезное беспокойство из-за очередной атаки врага на территорию области. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.