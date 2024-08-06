Падение деревьев в Киеве: почему в столице деревья убивают людей и уничтожают авто

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Во время непогоды 30 июля в столичном парке Шевченко упало дерево, которое травмировало четырех человек – мужчину и трех женщин. Позже одна из них скончалась от травм в больнице. Накануне на Никольской Борщаговке в Киеве дерево упало на детскую площадку. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Такие случаи происходят в Киеве регулярно. Осенью прошлого года от падения деревьев в Шевченковском и Подольском районах погибли двое мужчин.

24 Канал разобрался, какая ситуация с аварийными деревьями в Киеве, в каких районах их больше всего и что известно о трагических случаях.

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Где в Киеве деревья убили людей

Вечером 30 июля в парке Шевченко, что рядом с центром Киева, упало дерево. В полиции столицы рассказали, что сообщение об этом поступило к ним около 20 часов. Из-за падения этого дерева травмы получили четыре человека – мужчина и три женщины.

Их карета скорой забрала в больницу. И, к сожалению, из-за травм одна из пострадавших женщин умерла.

Из-за инцидента правоохранители начали уголовное производство по статье о служебной халатности.



Падение дерева в парке Шевченко / Фото полиции

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Между тем в КГГА отметили, что дерево упало именно из-за порывов ветра, которые 30 июля в столице достигали от 15 до 20 метров в секунду. И напомнили, что во время такой погоды людям стоит держаться подальше от деревьев, билбордов и других предметов, которые могут упасть.

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, не парковать рядом с ними авто. Также плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах,

– призывают в КГГА.

Заметим, что в конце июля произошел еще один случай, связанный с падением деревьев. 28 июля раскидистое дерево упало на детскую площадку на улице Гната Юры на Никольской Борщаговке. При падении оно повисло на линии электропередачи, поэтому спасателям пришлось убирать его с помощью специнструментов.

Среди предыдущих случаев в этом году и прошлом были еще такие:

14 мая дерево упало на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Пирогова. Тогда обошлось перекрытием движения транспорта;

21 апреля в Соломенском районе на улице Генерала Воробьева упало дерево на два автомобиля, а в Печерском районе дерево упало на улице Бастионной;

28 октября 2023 года в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин;

в тот день в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника.

Как непогода уничтожает припаркованные авто

Непогода уносит не только жизни людей, но и повреждает имущество. Киевлянка Ксения рассказала свою историю 24 Каналу – дерево упало на машину и существенно повредило ее возле дома девушки в Святошинском районе.



Автомобиль Ксении / Фото предоставлено 24 Каналу

Был сильный ветер. Когда я вышла в магазин за покупками, моя машина еще была цела. Когда вернулась, то увидела, что на ней лежит огромная ветка с дуба. Она повредила фару, багажник и крышу. К слову, машину я паркую вдоль улицы, возле своего дома,

– поделилась Ксения.

Девушка сразу вызвала полицию – через 10 минут приехали патрульные, рассмотрели место падения, зафиксировали повреждения машины на камеру планшета и посоветовали написать заявление на Киевзеленстрой для возмещения ущерба. Далее Ксения ждет оценку ущерба и подачу иска на Киевзеленстрой.

"Тем временем, на том месте свисает ветка раза в три больше упавшей. Рядом висит металлический тонкий трос, которым очевидно, привязывали те ветви", – добавляет владелица пострадавшей машины.

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Что делать, если на ваше имущество упало дерево Прежде всего, надо обратиться в полицию, чтобы они зафиксировали повреждения и составили протокол. Это можно сделать по телефону 102. Далее полицейские на месте снимут ваше авто или другое поврежденное имущество.



Также можно обратиться к участковому полицейскому, который запишет данные авто или состояние вещей, а также осмотрит дерево – было ли оно спилено, срублено и тому подобное. В дополнение можно найти свидетелей происшествия.



После этого следует обратиться в Киевзеленстрой (это предприятие ухаживает за деревьями в столице и ответственное за их состояние) с заявлением. Состояние пострадавшего авто должен оценить специалист. Далее дело – за возмещением убытков, которые должен определить суд.

Что говорят коммунальщики

24 Канал обратился с запросом в КГГА относительно ситуации с аварийными деревьями в Киеве. В КП "Святошинское лесопарковое хозяйство" Киевзеленстроя отметили, что в заповедных зонах и национальных парках запрещено проводить санитарную вырубку деревьев. Однако на участках возле жилых массивов и промышленных территорий коммунальщики улучшают санитарное состояние леса после согласования.

Падение деревьев в результате различных природных факторов в лесных массивах является естественным явлением и происходит постоянно в течение всего жизненного цикла насаждения – это является частью существования биоценоза,

– объяснили в лесохозяйстве.

С марта 2022 года в Киеве запрещено посещение лесов и въезд в них транспортных средств и другой техники, кроме ВСУ, ГПСУ, НГУ, СБУ, МВД и т.д. и органов местного самоуправления и других лесопользователей.

В лесохозяйстве добавили, что деревья, даже в нормальном состоянии, падают из-за ухудшения погоды.

Действительно, случаи падения деревьев фиксируются, особенно при резком ухудшении погоды (сильный ветер, гроза и т.д.). В основном, причиной падения деревьев, в том числе и абсолютно жизнеспособных, в таких случаях является именно действие указанных неблагоприятных погодно-климатических факторов. Происходит также падение сухостойных деревьев и деревьев, имеющих различные повреждения ствола или корневой системы. И смертельных случаев не было,

– сообщили 24 Каналу в КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство".

Особую опасность представляют очаги сухостойных деревьев, которые балансодержатели не могут удалить из-за действия соответствующих запретов, мораториев и тому подобное. А установлены они, в том числе, и органами местного самоуправления.