Під час негоди 30 липня у столичному парку Шевченка впало дерево, яке травмувало чотирьох людей – чоловіка та трьох жінок. Пізніше одна з них померла від травм у лікарні. Напередодні на Микільській Борщагівці у Києві дерево впало на дитячий майданчик. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Такі випадки стаються у Києві регулярно. Восени минулого року від падіння дерев у Шевченківському та Подільському районах загинуло двоє чоловіків.

24 Канал розібрався, яка ситуація з аварійними деревами у Києві, в яких районах їх найбільше та що відомо про трагічні випадки.

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Де у Києві дерева вбили людей

Ввечері 30 липня у парку Шевченка, що поруч з центром Києва, впало дерево. У поліції столиці розповіли, що повідомлення про це надійшло до них близько 20 години. Через падіння цього дерева травми отримали четверо людей – чоловік та троє жінок.

Їх карета швидкої забрала у лікарню. Та, на жаль, через травми одна з постраждалих жінок померла.

Через інцидент правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.



Падіння дерева у парку Шевченка / Фото поліції

До теми Падіння дерева у Києві у парку Шевченка: внаслідок інциденту загинула людина

Тим часом у КМДА зазначили, що дерево впало саме через пориви вітру, які 30 липня у столиці сягали від 15 до 20 метрів за секунду. І нагадали, що під час такої погоди людям варто триматися якомога далі від дерев, білбордів та інших предметів, які можуть впасти.

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, не паркувати поруч із ними авто. Також щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах,

– закликають у КМДА.

Зауважимо, що наприкінці липня стався ще один випадок, пов'язаний із падінням дерев. 28 липня розлоге дерево впало на дитячий майданчик на вулиці Гната Юри на Микільській Борщагівці. При падінні воно повисло на лінії електропередачі, тож рятувальникам довелося прибирати його за допомогою спецінструментів.

Серед попередніх випадків цього року та минулого були ще такі:

14 травня дерево впало на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Пирогова. Тоді обійшлося перекриттям руху транспорту;

21 квітня у Солом'янському районі на вулиці Генерала Воробйова впало дерево на два автомобілі, а у Печерському районі дерево впало на вулиці Бастіонній;

28 жовтня 2023 року внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинули двоє чоловіків;

тоді ж у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта.

Як негода нищить припарковані авто

Негода забирає не лише життя людей, а й пошкоджує майно. Киянка Ксенія розповіла свою історію 24 Каналу – дерево впало на автівку і суттєво пошкодило її біля будинку дівчини у Святошинському районі.



Автомобіль Ксенії / Фото, надане 24 Каналу

Був сильний вітер. Коли я вийшла в магазин за покупками, моя машина ще була ціла. Коли повернулась, то побачила, що на ній лежить величезна гілка з дуба. Вона пошкодила фару, багажник і дах. До слова, машину я паркую вздовж вулиці, біля свого будинку,

– поділилася Ксенія.

Дівчина відразу викликала поліцію – через 10 хвилин приїхали патрульні, роздивились місце падіння, зафіксували ушкодження машини на камеру планшета і порадили написати заяву на Київзеленбуд для відшкодування збитків. Далі Ксенія чекає на оцінку збитків та подання позову на Київзеленбуд.

"Тим часом на тому місці звисає гілка рази в три більша за ту, що впала. Поруч висить металевий тонкий трос, яким вочевидь, привʼязували ті гілки", – додає власниця постраждалої автівки.

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Що робити, якщо на ваше майно впало дерево Перш за все, треба звернутися до поліції, щоб вони зафіксували пошкодження та склали протокол. Це можна зробити за телефоном 102. Далі поліціянти на місці відзнімуть ваше авто чи інше пошкоджене майно.



Також можна звернутися до дільничого поліціянта, який занотує дані авто чи стан речей, а також огляне дерево – чи воно було спиляне, зрубане тощо. На додачу можна знайти свідків події.



Після цього слід звернутися до Київзеленбуду (це підприємство доглядає за деревами у столиці та відповідальне за їхній стан) із заявою. Стан постраждалого авто має оцінити фахівець. Далі справа – за відшкодуванням збитків, які має визначити суд.

Що кажуть комунальники

24 Канал звернувся із запитом до КМДА щодо ситуації з аварійними деревами у Києві. У КП "Святошинське лісопаркове господарство" Київзеленбуду зазначили, що у заповідних зонах та національних парках заборонено проводити санітарну вирубку дерев. Однак на ділянках біля житлових масивів та промислових територій комунальники поліпшують санітарний стан лісу після погодження.

Падіння дерев внаслідок різних природних факторів в лісових масивах є природним явищем та відбувається постійно протягом всього життєвого циклу насадження – це є частиною існування біоценозу,

– пояснили у лісогосподарстві.

Зверніть увагу. З березня 2022 року у Києві заборонено відвідування лісів та в'їзд до них транспортних засобів та іншої техніки, окрім ЗСУ, ДПСУ, НГУ, СБУ, МВС тощо та органів місцевого самоврядування й інших лісокористувачів.

У лісогосподарстві додали, що дерева, навіть в нормальному стані, падають через погіршення погоди.

Справді, випадки падіння дерев фіксуються, особливо при різкому погіршенні погоди (сильний вітер, гроза тощо). Здебільшого, причиною падіння дерев, зокрема й абсолютно життєздатних, у таких випадках є саме дія зазначених несприятливих погодно-кліматичних факторів. Відбувається також падіння сухостійних дерев і дерев, що мають різні пошкодження стовбура чи кореневої системи. Та смертельних випадків не було,

– повідомили 24 Каналу у КП "Дарницьке лісопаркове господарство".

Особливу небезпеку становлять осередки сухостійних дерев, які балансоутримувачі не можуть видалити через дію відповідних заборон, мораторіїв тощо. А встановлені вони зокрема й органами місцевого самоврядування.