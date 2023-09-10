НАТО начало выполнять свою работу: что изменилось после падения дрона в Румынии

На днях на территории Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на то, что использует Россия. Румынский президент заявил о неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии. В НАТО отреагировали хило, однако определенные сдвиги уже есть.

Когда падение дронов в Румынии таки доказали, Альянс таки начал суетиться. Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", отметив, что скорых решений ожидать не стоит, хотя положительная тенденция уже есть.

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Зерновое соглашение может стать ненужным

Еще недавно в НАТО говорили, что российский беспилотник якобы беспилотник "нечаянно" залетел на территорию Румынии. В то же время реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга определена консенсусом стран-членов НАТО. Это касается как инцидента в Румынии, так и других событий.

Сначала президент Румынии вообще отрицал, мол, ничего на Румынию не падало. Уже когда министр обороны Румынии сказал: нет, у нас что-то упало, президент объявил расследование дела.

По странному стечению обстоятельств позавчера (8 сентября – 24 Канал) появляется сообщение, что британская боевая авиация начинает контролировать Черноморский регион, а именно тот путь, по которому идут украинские корабли. Вчера появляется информация о том, что дополнительные F-16 базируются в Румынии. Реакция НАТО все же есть,

– отметил Валерий Клочок.

В этом контексте следует напомнить, что 16 августа из Одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte, стоявший там еще до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, это первое судно, вышедшее из порта после расторжения зернового соглашения 17 июля. Оно удачно дошло до берегов Турции.

"Это очень показательный момент. А когда Эрдоган начинает бегать на саммите G20, хватать всех за одно место, и к Путину ездить на поклоны, добиваясь возобновления зернового соглашения, то фактически говорят, что Украине уже не нужно зерновое соглашение. У нас уже есть свое путь, по которому мы можем это вывозить", – подчеркнул Клочок.

Более того, Россия не решилась осмотреть ни одно судно, вышедшее из Одесского порта за это время. Исключением стало турецкое судно под флагом Палау, на которое оккупанты якобы высадили десант.

Валерий Клочок о реакции НАТО на падение дрона в Румынии: смотрите видео

В НАТО начали действовать

Есть сомнения, что Россия будет останавливать суда в Черном море, показывая, что якобы контролирует там ситуацию. И переговоры Реджепа Эрдогана и Владимира Путина о зерновом соглашении тому подтверждение.

Если бы они, например, согласились бы на восстановление зернового коридора, пошли бы суда с российской контрабандной нефтью и зерном. Но у кого есть сегодня стопроцентные гарантии, что эти суда пройдут беспрепятственно после того, как в Черном море повредили российский танкер?

– заметил Клочок.

Тогда Запад не реагировал на это, подчеркнув, что это украинские дела. Очевидно, что сейчас Путин не решается этого делать. Кроме того, Россия теперь не решится атаковать суда, идущие вдоль побережья в Черноморском регионе Румынии или Болгарии, потому что это прямой конфликт с НАТО.

"Это уже означает, что НАТО потихоньку делает свою работу. Конечно, мы желаем ускорения этого процесса. Но нужно, чтобы все украинцы поняли, что просто победить Россию на поле боя не означает нам безопасность в будущем. НАТО боялись России больше, чем сейчас, но еще боятся. Возможно, поэтому решения не так быстры", – подчеркнул Клочок.

Идет война на истощение России и, в известной степени, это уже произошло. Ведь страна-агрессорка была вынуждена поставить весь свой оборонный комплекс на военные рельсы. И главная задача – это истощить возможности России полностью.

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