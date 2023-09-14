Падение обломков дронов в Румынии: Бухарест принял новое решение
На территории Румынии несколько раз находили обломки БПЛА после атак российских дронов-камикадзе на Одесщину. В связи с этим местные власти ввели дополнительные ограничения.
Министерство национальной обороны Румынии и Министерство транспорта и инфраструктуры этой страны подготовили совместное обращение. Оба ведомства объявили о новых ограничениях из-за падения обломков дронов.
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Что решил Бухарест
В Румынии с 13 сентября ужесточились ограничения на полеты у границы с Украиной. Они касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац. Речь идет о территории на расстоянии 20 – 30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров.
Никаким пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам не разрешается летать в этих зонах ограничения, за исключением государственных самолетов,
– говорится в сообщении.
Минобороны Румынии отметило, что эти ограничения необходимы для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля использования воздушного пространства через активизацию атак России на украинские порты на Дунае. В оборонном ведомстве также напомнили, что первые ограничения были введены еще в мае 2022 года. Тогда зона распространялась на глубину 8 километров и высоту до 1000 метров.
Что говорят в НАТО о падении обломков дронов в Румынии
- Напомним, что у этой страны есть членство в Альянсе. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане недавно призвал местных жителей успокоиться и говорил об отсутствии признаков того, что Россия планировала целенаправленно атаковать Румынию.
- Подобное заявление сделал и представитель НАТО Дилан Уайт. Он также сообщил, что в Румынии в третий раз нашли фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использует Россия.
- Недавно реакцию со стороны Альянса на действия страны-агрессорки в разговоре с 24 Каналом прокомментировал Валерий Клочок. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что НАТО потихоньку делает свою работу.
- Он напомнил, что британская боевая авиация начала контролировать Черноморский регион, по которому идут украинские корабли, а в Румынии базируются дополнительные F-16. Все это указывает на определенные сдвиги со стороны НАТО.