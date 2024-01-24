Россияне опубликовали "список пленных, которые были на борту Ил-76": что с ним не так

Российские пропагандисты в сети распространяют "список с украинскими военнопленными", которые якобы находились на борту Ил-76. Впрочем, в нем есть тот, которого обменяли раньше.

В частности, об этом пишет волонтер и активист Сергей Стерненко. Он отметил – по меньшей мере один человек из пропагандистского списка был обменян 3 января 2024 года.

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Что не так со "списком пленных"

Так называемые "списки с украинскими пленными", которые якобы были на борту Ил-76, опубликовала пропагандистка Маргарита Симоньян. Стоит отметить, что в сети показали напечатанную таблицу с фамилиями, именами, отчеством и датами рождения, однако никаких подписей или штампов, которые могли бы указывать на то, что это действительно список лиц, которых везли на обмен.

Кроме того, Стерненко отметил, что в списке есть Коноваленко Максим Анатольевич 1990 года рождения, которого обменяли во время самого масштабного обмена военнопленными 3 января 2024 года.



Максим Коноваленко находится в "списке пленных, которые были на борту Ил-76" / Фото Сергея Стерненко



Коноваленко находится в списках обмена 3 января 2024 года / Фото Сергея Стерненко



Максима Коноваленко обменяли 3 января 2024 года / Фото Сергея Стерненко

Журналисты "Суспильного" добавили, что в "списках пленных", которые опубликовала Симоньян, действительно есть имена и фамилии тех, о которых упоминали в сообществах по поиску военнопленных и пропавших без вести, также некоторых из них в плену снимали для пропагандистских видео.

Сбивание Ил-76 над Белгородской областью

Российские СМИ 24 января около 11:00 начали сообщать, что в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По словам российских пропагандистов, на борту было по меньшей мере 63 человека – все они погибли.

Впоследствии российское минобороны подтвердило авиакатастрофу борта Ил-76. Вместе с тем там заявили, что на борту якобы были 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Также по данным российской стороны, на борту якобы было 6 членов экипажа и 3 охранника.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что такие заявления врага могут быть частью ИПСО. Вместе с тем, добавили, что все данные тщательно проверят.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что будет проверять и устанавливать все данные относительно того, были ли украинские военнопленные на борту Ил-76.

Вместе с тем представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что 24 января действительно должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Пока об "украинских военнопленных" на борту Ил-76 сообщали только российские пропагандисты. ГУР МО и Координационный штаб заявили, что враг коварный и это может быть частью ИПСО. Однако вся информация о том, были ли на борту пленные, сейчас тщательно проверяется.