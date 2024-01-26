У Зеленского рассказали, что сейчас известно о падении Ил-76

В Белгородской области 24 января был сбит российский самолет Ил-76. Страна-агрессор заявила, что на борту воздушного судна якобы находились украинские пленные, которых должны были обменять. В этой истории крайне важно не доверять тому, что говорит Россия.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Кремль цинично пытается использовать авиакатастрофу в своих пропагандистских целях.

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Словам России нельзя верить

Президент Владимир Зеленский четко зафиксировал позицию Украины:

ждем, пока будет возможность получить данные от ГУР МО и СБУ, что конкретно происходило;

нужно провести международное расследование под руководством международных институтов, к примеру, Международной организации гражданской авиации (ИКАО) или ООН. Однако Россия категорически возражает, из чего можно сделать соответствующие выводы.

"На сегодня мы имеем факт сбития самолета и не понимаем, что или кто был в нем. Имеем пропагандистскую позицию России и не имеем возможности провести даже международное расследование", – сказал Подоляк.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала сегодня, 26 января, в 17:00.

Он заметил, что из-за позиции страны-террориста мир не имеет возможности получить объективные факторы.

Как итог, Россия в очередной раз пытается использовать площадку Совбеза ООН, чтобы настаивать на двух вещах:

Москву якобы не следует осуждать за геноцидные и террористические проявления ведения войны;

прекращении поставок Украине противоракетных систем Patriot, IRIS-T и т.д. Ведь это опасно для России.

Россияне хотят продолжать со своей территории обстреливать крупные города Украины, используя тактическую или даже стратегическую авиацию. Также иметь возможность подвозить самолетами на поле боя вооружение, чтобы сократить логистику,

– добавил советник главы ОПУ.

По его словам, если не будет расследования, то у Украины не будет никаких объективных фактов. Ведь все, происходящее на территории агрессора не может вызывать доверие.

Почему Россия избегает расследования

Россия точно не позволит провести международное расследование, потому что тогда вся картина будет выглядеть совсем по-иному. В частности, по обращению с украинскими военнопленными, если они были на борту, или если их не было, тогда станут понятны все обстоятельства пропагандистской кампании.

Российские пропагандисты будут продолжать использовать это как информационную составляющую, к примеру, как пыталась использовать трагедию в Еленовке.

Дождемся выводов. Сейчас я еще раз советую не обращать внимания на российские информационные программы и заявления таких субъектов, как Сергей Лавров, поскольку они не имеют ничего общего с реальностью,

– подчеркнул Подоляк.

Информация, которую предоставляет агрессор не может быть подтверждена независимыми источниками, поэтому это все классическая фейковая пропаганда. Россия – автор войны и в рамках международного права и человеческой морали несет полную ответственность за все преступления, в частности против гражданского населения, военнослужащих, военнопленных и т.д.

Советник главы ОПУ подытожил, что Россия будет отвечать за это, что произошло с Ил-76.

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