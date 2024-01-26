Сейчас решающий момент: почему Россия запустила пропаганду о падении Ил-76

Россия пытается продвигать свою версию относительно падения самолета Ил-76 в Белгородской области. На Совбезе ООН россияне настаивали, что сбитие произошло с помощью западных ракет. Враг хочет прежде всего дискредитировать Украину и наших западных партнеров.

Россия понимает, что последние две недели решающие по предоставлению помощи Украине, поэтому враг хочет всеми силами не допустить этого. Это 24 Каналу отметил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

Читайте также Сбитие Ил-76 в России: в ООН обсудили возможное пребывание на борту украинских пленных

Удастся ли России дискредитировать Украину

Руслан Осипенко отметил, что Кремль пытается дискредитировать Украину и западных партнеров. Враг продвигает версию, что якобы наше государство применяет западное оружие, в частности, для сбития самолетов, ударов по гражданским объектам.

России никто не доверяет. Я думаю, что ей это не удастся. Они просто понимают, что надо использовать момент, когда идет дискуссия о помощи. Мы видим, что в США это решающая неделя, когда должны быть достигнуты договоренности между республиканцами и демократами,

– подчеркнул он.

Кроме того, 1 февраля состоится специальный саммит ЕС по утверждению поправок в многолетний бюджет на 2024 – 2027 годы, которые включают создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро.

Поэтому оккупанты продолжают продвигать мысль, что Украина западным оружием якобы "будет убивать гражданских". Это информационно-психологическая операция врага, которой он не достигнет своей цели.

Падение Ил-76: что известно