В России разбился истребитель: появились кадры первых секунд после падения самолета
Источник:InformNapalm
2 декабря в России упал истребитель МиГ-31. Кадры первых секунд после падения самолета попали на видео.
Российский МиГ разбился в Приморском крае. В стране-агрессоре уже говорят, что, мол, самолет упал в безлюдном месте и разрушений на земле якобы нет.
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Кадры первых секунд после падения истребителя в России
Видео было снято из села Таежный. На нем можно увидеть первые секунды после падения самолета Миг-31 в Приморье.
Истребитель упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в Надеждинском районе.
Очевидцы говорят, что самолет загорелся в воздухе. Когда истребитель пролетал над трассой Владивосток – Уссурийск, из задней части у него вырывалось пламя. В какой-то момент он совершил резкий маневр в сторону села Алексеевки (50 километров от Владивостока), а затем врезался в сопку. После этого над сопкой на несколько секунд появился чёрный дым.
Секунды после падения российского истребителя: смотрите видео
Падение российских истребителей
- 23 октября в российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар.
- 17 октября в Ейске также разбился военный самолет Су-34 и упал на жилой дом.
- В результате этого вспыхнул большой пожар. Из-за трагедии погибли по меньшей мере 15 человек.
- Сообщалось, что у самолета якобы отказал двигатель. Также пропагандистские СМИ писали о возгорании одного из двигателей во время взлета.
- В России утверждают, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.
Достойно внимания – В России упал истребитель МиГ-31: смотрите видео