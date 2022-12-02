В России разбился истребитель: появились кадры первых секунд после падения самолета

2 декабря в России упал истребитель МиГ-31. Кадры первых секунд после падения самолета попали на видео.

Российский МиГ разбился в Приморском крае. В стране-агрессоре уже говорят, что, мол, самолет упал в безлюдном месте и разрушений на земле якобы нет.

К теме Летили на охоту, а попали к Кобзону: в России разбился еще один вертолет

Кадры первых секунд после падения истребителя в России

Видео было снято из села Таежный. На нем можно увидеть первые секунды после падения самолета Миг-31 в Приморье.

Истребитель упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в Надеждинском районе.

Очевидцы говорят, что самолет загорелся в воздухе. Когда истребитель пролетал над трассой Владивосток – Уссурийск, из задней части у него вырывалось пламя. В какой-то момент он совершил резкий маневр в сторону села Алексеевки (50 километров от Владивостока), а затем врезался в сопку. После этого над сопкой на несколько секунд появился чёрный дым.

Секунды после падения российского истребителя: смотрите видео

Падение российских истребителей

Достойно внимания – В России упал истребитель МиГ-31: смотрите видео