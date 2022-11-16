Третья мировая уже идет: чем она закончится для России
Источник:телеграмм-канал Яна Валетова
По-моему мнению, к которому, впрочем, совсем не обязательно прислушиваться, третья мировая уже идет. Ни Первую, ни Вторую мировую никто сначала не называл мировыми. Обычная война – и все.
Тактика медленного огня в действии
Мировыми войнами их стали называть по результату. Не дай Бог, конечно, чтобы я был прав и пожар разгорелся настолько. Но на сегодняшний день исторические параллели действуют. Очень похоже.
Интересно Ракетный удар по Польше: мир оказался на опасной развилке
Вы особо не беспокойтесь, что вчера войска НАТО не нанесли удара по аэродромам в районе Астрахани. Не факт, что вы после этого проснулись бы у себя в постели. Живыми.
Тактика "варить негодяя на медленном огне" может быть не самая эффективная, но самая безопасная – 100%.
Актуально Запад знает, как ускорить "жесты доброй воли" россиян: пойдет ли он на это
Незаметное наказание
Последствия для Российской Федерации будут. И за вчерашнюю атаку, и за все, что она совершила. Но божьи мельницы мелют медленно. Но они мелеют.
Сегодня – Рамштайн. Думаю, настроение у участников после этой ночи правильное.
О главном – что заявил Байден о падении ракет в Польше: смотрите видео