Военный эксперт назвал недостатки версии, что именно украинская ракета упала в Польше

Западные страны предполагают, что 15 ноября в Польше могла упасть ракета украинской ПВО. По одной из версий, это могла быть С-300, у которой не сработал алгоритм самоуничтожения.

Однако к этой версии падения ракеты в Польше очень много вопросов. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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По его словам, если речь идет о работе противовоздушной обороны, то ракета могла быть запущена как на встречном, так и на "догонном" курсе к российской ракете.

То есть наша ракета могла улететь вдогонку за российской. Но если мы говорим о том, что ракета потеряла цель, то должен был сработать алгоритм самоуничтожения,

– подчеркнул Попович.

Мог ли у ракеты не сработать алгоритм самоуничтожения

Как пояснил военный обозреватель, алгоритм самоуничтожения ракеты должен сработать в 2 случаях:

если ракета потеряла цель.

или же если ракету "запутала" система постановки помех.

В случае с ракетой в Польше представители Запада предполагают, что дело именно в алгоритме самоуничтожения.

Почему этот алгоритм не сработал? Этот вопрос должны выяснять на уровне экспертизы самого ЗРК, с которого была запущена эта ракета, или ракеты, найденная на месте происшествия. Насколько я понимаю, такую экспертизу не проводили,

– отметил Попович.

Проверка систем перед запуском ракеты

Военный обозреватель подчеркнул, что когда специалисты запускают ракету, перед тем производят сканирование всех систем зенитно-ракетного комплекса на случай неисправности и ракеты, и самой системы.

Если выявляют неисправность, тебе запуск отменяется. Если ракету запустили, значит все было исправным,

– сказал Попович.

С ракетой что-то могло произойти в воздухе

Он добавил, что нельзя исключать вероятность того, что с ракетой что-то произошло в воздухе.

Что-то похожее произошло во время катастрофы в Броварах, когда ракета типа "земля – земля" попала в здание. Тогда ракета тоже сошла с системы исправно, но в воздухе возникли проблемы и она улетела на Бровары. Такое могло произойти и сейчас,

– заметил Попович.

Однако, чтобы понять, что именно случилось, нужно провести экспертизу и пусковой установки, и самой ракеты.

Что такое катастрофа в Броварах Это несчастный случай, произошедший 20 апреля 2000 года в городе Бровары в Киевской области. Тогда учебно-боевая ракета типа "земля-земля" комплекса "Точка-У", запущенная на военных учениях из Гончаровского полигона, сошла с запланированного курса. Пролетев 90 километров, ракета попала в жилую 9-этажку.

Еще один недостаток версии о ракете ПВО

Попович отметил, что на месте падения ракеты в Польше образовалась воронка. Он отметил, что это свидетельствует о том, что была ударная волна, перевернувшая трактор с прицепом.

Однако, если мы говорим о зенитной ракете, то она так не работает. Она взрывается, если при приближении к цели на определенное расстояние срабатывает радиовзрыватель. Он активирует боевую часть, которая разбрасывает облако обломков – шрапнели,

– рассказал военный обозреватель.

По его словам, такая ракета разрывается в воздухе и поражает цель примерно так же, как это произошло с самолетом Boeing 777 рейса MH17 над Донецкой областью в 2014 году.



Обломки Boeing, сбитого в небе над Донбассом / Фото AFP

"То есть трактор должен выглядеть примерно так же, как сбитый Boeing. Но тогда не было бы воронки", – подчеркнул Попович.

"НАТО не хочет идти на эскалацию с Россией"

Военный обозреватель предположил, что западным партнерам действительно невыгодно разбираться, что произошло в Польше. А все технические выводы по поводу инцидента следует рассматривать именно в политической плоскости.

Все заявления свидетельствуют о том, что НАТО не хочет полностью идти на эскалацию с Россией и доводить дело до широкомасштабного конфликта, который может привести к обмену ядерными ударами. Так же этого не хочет и Россия,

– сказал Попович.

Он добавил, что, вероятно, история с ракетой будет "приглушена" на уровне НАТО и США.

"Наши партнеры будут уговаривать президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не "разгонял" эту ситуацию, потому что это невыгодно странам Запада", – отметил Попович.

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Падение ракеты в Польше: коротко