Российский "медведь" на самом деле не страшен: как мир реагировал на свержение режима Асада в Сирии

Башар Асад с помощью насилия, запугивания и поддержки Ирана и России оставался у власти в Сирии более 20 лет. Однако в конце ноября 2024 года оппозиционные силы неожиданно перешли в наступление и положили конец правлению диктатора.

Большая часть мира радостно восприняла известие о свержении режима Асада. В МИД Украины отметили, что история сирийского чиновника показательна. "Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина", передает 24 Канал.

Смотрите также Ferrari, Lamborghini и Rolls Royce: во дворце Асада нашли роскошные машины на миллионы долларов