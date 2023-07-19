Последние конвульсии путинского режима: когда он окончательно рухнет
После мятежа Евгения Пригожина путинский режим может находиться в агонии. Вероятно, это его последние дни – максимум месяцы.
Об этом 24 Каналу отметил израильский журналист Цви Зильбер. Он подчеркнул, что даже ярые путинисты в России уже задают сами себе определенные вопросы и откровенно понимают: все идет не по плану.
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Отправные точки крушения
Потеря Крымского моста, более того – Крыма, станут отправными точками для окончательного падения в небытие путинского режима. Это будет летальный удар. И что бы не придумала российская пропаганда о НАТО и американцах, это уже не будет рациональным объяснением для населения. Следующий шаг – революция.
"Кроме того это еще больше деморализует находящиеся на фронте путинские войска. Мол, ради чего они там, если война проиграна. У меня ощущение, что они сейчас в состоянии хаоса и уже не выполняют ничьих приказов", – предположил журналист.
Цви Зильбер о крахе путинского режима: смотреть видео
Цви Зильбер добавил, что возможно и близкое окружение Путина задумывается об окончании всего этого. И непосредственную замену "царя".
Мое субъективное, что мы видим последние дни, возможно, недели-месяцы этого режима,
– предположил он.
Путинский режим: последние новости
- Путин встревожен ситуацией на фронте и внутри России. Поэтому вполне вероятно "ударился" в религию, надеясь, что это ему поможет.
- Российский диктатор в очередной раз оконфузился. Находясь в Иркутской области, он передал "привет" мертвым оккупантам.
- После "хлопка" на Крымском мосту Путин цинично и традиционно обвинил во всем "киевский режим". Вместе с тем он соврал, что мост будто бы давно не использовали для перевозки военной техники.