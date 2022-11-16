Ракетный удар по Польше: мир оказался на опасной развилке

Это момент истины для НАТО. Если подтвердится, что российские ракеты ударили по территории Польши, должна быть немедленно задействована 5 статья Договора о НАТО. Со всеми вытекающими последствиями.

Решение, которое изменит историю

Но даже если это не будет подтверждено, Запад не может ограничиться высказыванием "решительного осуждения".

Достойно внимания Российские пропагандисты уже предсказали следующий "армагеддон" для оккупантов после Херсона

Иначе полмира через несколько лет станут ядерными государствами и будут правы, иначе как им защищаться? Мир на геополитической развилке.

От реакции НАТО на инцидент в Польше будет зависеть дальнейшее развитие событий в мире / Коллаж 24 канала

Что известно о беспрецедентной атаке на страну НАТО

К теме – какие версии уже известны по поводу ракетного удара по Польше: смотрите видео