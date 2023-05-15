К сожалению, эта лафа закончилась, – военный эксперт о ликвидации россиянами собственной авиации

В Брянской области России 13 мая произошли аномальные явления: там якобы один за другим упали российские 2 вертолета Ми-8 и 2 самолета Су-34 и Су-35. Также погибли их экипажи.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу об имеющихся версиях относительно падение российских летательных аппаратов и как они влияют на психологическое состояние россиян.

К теме Должны были бомбить Украину: что известно о самолетах и вертолете, которые упали на Брянщине

Есть несколько версий того, что произошло на самом деле. По одной – воздушные судна оккупантов уничтожили украинские защитники с помощью Patriot или IRIS-T. Или же Украина подтянула к границе с Брянщиной высокоточные ЗРК и начала сбивать самолеты, которые там кружат с целью бомбардировки украинской территории.

По другой версии, сами же оккупанты, испугавшись новейшего вооружения, которое ВСУ предоставили партнеры, не разобрались в ситуации и сбили свои же воздушные суда.

Киричевский отметил, что версии о том, что россияне сами сбивали свои вертолеты и самолеты, не выдерживают критики.

Прежде чем они открыли бы огонь, сначала должен был сработать датчик "свой – чужой". У россиян действительно много проблем, но вряд ли есть в том, чтобы наладить коммуникацию по линии датчика "свой – чужой",

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что у оккупантов был такой период в начале марта 2022 года.

"Была такая лафа, когда и украинская авиация, и Bayraktar работали по российским ЗРК. Но, к сожалению, эта лафа очень быстро закончилась в апреле. И от этого стало хуже разве что россиянам, потому что в это время у них начались основные потери авиации", – подчеркнул он.

Оккупанты в истерике

В украинском информпространстве с подачи Евгения Пригожина обсуждают теорию, что все летательные аппараты оккупантов упали в радиусе 20 километров. И это якобы означает, что там какое-то российское ЗРК работало по кругу.

"Однако такое падение воздушных судов связано с тем, что они летели именно в таком боевом порядке. В его центре должно было быть Су-34 с управляемыми авиабомбами, а Су-35 и Ми-8 его должны были прикрывать", – объяснил собеседник.

Оккупанты пишут в истерике, что это их ПВО сбило свою же авиацию, предполагая, что якобы украинские силы смогли адаптировать ракеты AIM-120 класса "воздух – воздух", которые также используются на NASAMS, для Миг-29 и Су-27.

Что произошло на самом деле, здесь россиянам не стоит давать информацию из открытых источников, потому что повторение таких "успехов" с побоищами российской авиации "от имени брянского ПВО" имеет существенное значение для контрнаступления ВСУ,

– подчеркнул он.

Когда россияне обстреливают украинские пограничные или прифронтовые населенные пункты таким невыборочным оружием, они таким образом, к сожалению, тренируются работать по нашим войскам непосредственно на линии фронта.

"Поэтому пока этого не случилось, надо методы противодействия, в частности, с помощью технической поддержки западных союзников нарабатывать сейчас. А учитывая, какой это чувствительный вопрос, пусть россияне считают, что их самолеты и вертолеты сбивает "брянское ПВО", – отметил Киричевский.

Военный эксперт прокомментировал версии о падении российских самолетов и вертолетов на Брянщине: смотрите видео

Были уверены, что недостижимы для ПВО Украины

Он объяснил, почему украинские эксперты начали делать ИПСОшный акцент, что это было российское ПВО. Потому что когда за раз сбивают несколько специфических летальных аппаратов, из которых два – вертолеты РЭБ, которые должны заглушить наши РЛС, а они заглушили своих, это влияет на моральный дух оккупантов.

"Они начали сбрасывать авиационные бомбы по украинским территориям, потому что были уверены, что недостижимы для нашего ПВО. А теперь они предполагают, что украинские силы имеют возможность сбивать их авиацию на такой большой дистанции. Кроме того, у них появилось сомнение, а вдруг свои же могут сбить. И это оказывает соответствующее негативное влияние на психологическое состояние оккупантов", – уверен военный эксперт.

Читайте также Хитрость украинцев или предательство сил ПВО: как в Украине и России отреагировали на хит-парад авиакатастрофы

Реакция Воздушных сил ВСУ на "самолетопад" на Брянщине